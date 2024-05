Amici 23, Mida: "Non ho paura per la semifinale perché..." (VIDEO)

Gossip TV

Il cantante Mida commenta le sue esibizioni della settima puntata del Serale di Amici 23.

Mancano pochi giorni alla semifinale di Amici 23, che andrà in onda il prossimo sabato 11 maggio 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, i ragazzi ancora in corsa per la vittoria hanno commentato le esibizioni della settima puntata del Serale , che ha visto l'eliminazione della cantante Martina Giovannini.

Mida vola in semifinale

Nel daytime di ieri di Amici 23, i semifinalisti Holden, Petit, Mida, Sarah, Dustin e Marisol hanno commentato le esibizioni della settima puntata del Serale. Tra tutti, il cantante della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, dopo la crisi della scorsa settimana, ha ammesso di essere rimasto soddisfatto:

Sono contento per sono ancora qua in primis, ed è una fortuna, e poi perché questa settimana ho fatto un buon lavoro. Ho fatto tutto quello che potevo sul palco, sono contento di aver avuto le pa**e. A volte mi tiravo indietro nel fare determinati pezzi, la verità è che bisogna crederci un pò di più. Ogni volta che lo canto (il brano Portami a ballare ndr) non riesco a non esserci dentro. Forse è una delle mie cover preferite qua dentro.

Per quanto riguarda la semifinale, che andrà in onda in via del tutto eccezionale la prossima domenica 12 maggio su Canale 5, Mida ha confessato di non avere paura:

Non ho paura per me perché io questa cosa qua, l'obiettivo della finale, è come se sentissi di doverlo a qualcuno che è fuori come mamma o amici. Specialmente mamma e papà, vorrei tanto vederli per una volta fieri e felici. Sono sicuro che sarebbero fieri lo stesso [...] Sento questo nel cuore e vorrei fargli questo regalo.

