Amici 23, Mida, Nicholas Borgogni e Lil Jolie ancora ai ferri corti? Non sfugge il gesto del cantante

La finale di Amici 23 non ha visto solo il trionfo di Sarah Toscano, ma anche il riaccendersi, almeno stando ai rumors, delle polemiche tra Mida, Lil Jolie e Nicholas Borgogni. Sui social, infatti, non è passato inosservato ai fan un gesto del cantante di Rossofuoco.

Sabato 18 maggio, su Canale5, è andata in onda la finale di Amici di Maria De Filippi: la vittoria di questa ventitreesima edizione del talent è andata a Sarah Toscano, con Marisol Castellanos che ha conquistato il premio della categoria ballo. Con la fine del talent, i ragazzi sono tornati alla loro vita di tutti i giorni, ma alcuni non sembrano aver dimenticato i torti subiti nella scuola di Amici.

Tra questi c'è sicuramente Mida: il cantante della squadra di Lorella Cuccarini, infatti, aveva ancora una situazione in sospeso con Nicholas Borgogni e Lil Jolie, a causa di alcuni commenti di entrambi quando il ballerino e la cantante avevano già lasciato il programma. Tutto era accaduto in una puntata del pomeridiano, quando il Serale era già avviato e nella sua fase più calda. Gli ex allievi eliminati erano stati convocati di nuovo in studio per dare un parere sulle migliori esibizioni dei ragazzi ancora nel programma.

Quando era arrivato il turno di Mida, però, Nicholas e Lil Jolie avevano, invece, commentato il comportamento del cantante negli ultimi mesi. A detta del ballerino, a cui poi si è aggiunta la cantante, Mida si è dimostrato molto calcolatore e incoerente nel suo atteggiamento nella scuola. In particolare, sembrava che Nicholas facesse riferimento alla situazione tra Mida e Gaia De Martino, con cui la storia si era chiusa poco prima dell'arrivo al Serale, in maniera molto brusca e che aveva lasciato la ballerina con il cuore spezzato.

Su Mida, Nicholas ha dichiarato:

Non so se si può dire, ma per me Mida è un gran parac***. Non mi è piaciuto come si è comportato in questo ultimo periodo, fossi stato in casetta sarei intervenuto, ha giocato con i sentimenti altrui. Ho visto delle scene per cui non so più chi sia, a distanza di sei mesi so dire chi è Ayle, chi è Sofia, chi è Angela, ma non chi è Mida. Non l'ho capito. La cosa più assurda che ha fatto è stato dire che avrebbe lasciato il programma per Gaia, non ci credevo proprio. Forse si frenava, voleva uscir bene, ma in quest'ultimo periodo non l'ho capito proprio. Lui è uno che crede in sé ed è un gesto che non avrebbe mai fatto, ma l'ha fatto per ripulirsi da tutta la situazione"