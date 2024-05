Amici 23, Mida fa tappa a Milano con il suo tour instore: la folla in delirio canta Rossofuoco

Gossip TV

Sono iniziati gli instore tour degli allievi di Amici 23 e tra loro anche Mida ha fatto tappa a Milano, dove è stato accolto da una folla festante che ha intonato la sua hit più famosa, Rossofuoco!

Amici 23 si è appena concluso e i fan sono già in trepidante attesa di poter rivedere i loro cantanti e ballerini preferiti: tutti gli ex allievi di questa edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi sembrano non aver ancora tempo per riposare e già sono iniziati i primi eventi a cui stanno prendendo parte. Ad esempio, i cantanti di Amici di Maria De Filippi come Mida, Petit, Sarah Toscano, Holden e Lil Jolie, hanno iniziato il loro primo instore tour.

Amici 23, Mida fa il tutto esaurito alla tappa a Milano del suo tour instore

Mida è uno degli allievi di Amici 23 che più sono stati apprezzati dai fan e il 17 maggio è uscito il suo primo EP, Il sole dentro, che il cantante sta presentando nelle varie tappe del suo instore tour. Ieri, 21 maggio, Mida è arrivato a Milano ed è stato accolto da una folla in delirio.

L'artista era accompagnato dalla madre, con cui ha un meraviglioso rapporto e che è stata presente ad Amici pochi giorni prima della finale per una sorpresa al suo Christian. Mida ha abbracciato la madre davanti ai fan e ha chiesto loro un applauso per la straordinaria donna che l'ha cresciuto e gli ha permesso di raggiungere il suo sogno.

Nonostante un carattere a volte spigoloso - i fan avevano soprannominato lui e Gaia De Martino, quando erano ancora una coppia, l'orco e la principessa - Mida ha anche mostrato le sue fragilità nel programma, non vergognandosi di raccontare i momenti più difficili vissuti e condividendo le sue emozioni anche con i fan riunitisi per lui.

Amici 23, i fan in delirio intonano Rossofuoco per Mida

Per festeggiare la sua presenza a Milano, alla Mondadori in Piazza Duomo, la folla in delirio ha cantanto Rossofuoco: la canzone è diventata forse il simbolo di questa edizione di Amici 23 ed è già un tormentone. Durante la permanenza nel talent, inoltre, con questa hit Mida ha vinto il Disco di Platino e il Disco d'Oro e Maria De Filippi l'ha fatto esibire al centro studio con Rossofuoco, consegnandogli personalmente il premio. Anche il giorno in cui Mida ha ottenuto la maglia del Serale, il cantante si è esibito con la canzone, modificando il testo in "è maglia oro" per celebrare il nuovo traguardo di aver raggiunto la seconda fase del talent.

Anche durante la Finale, quando Mida è stato eliminato, tutto il pubblico in studio ha intonato in coro Rossofuoco, dimostrando, al di là di preferenze e fandom, che il cantante e la sua canzone erano già ben impressi nel cuore dei fan di Amici 23. Dopo Milano, Mida sarà a Firenze, oggi 22 maggio, poi a Napoli il 24 e a Bari il 25, mentre l'ultima tappa sarà a Palermo il 29 del mese.

Scopri le ultime news su Amici