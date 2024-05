Amici 23, Holden senza filtri: "È stato un percorso bello ma impegnativo. Io un ribelle nella Casa? Forse sì"

Gossip TV

Il cantante finalista della 23esima edizione di Amici, Holden, parla del suo lungo percorso nel talent show di Maria De Filippi e del suo nuovo disco "Joseph".

Holden è stato uno dei finalisti della 23esima edizione di Amici. Intervistato da Cosmopolitan, in occasione dell'uscita del suo EP "Joseph" firmato con Warner Music Italy, il giovane cantante ha fatto un bilancio del suo percorso nel talent show di Maria De Filippi e raccontato tutte le emozioni del suo nuovo progetto discografico.

Le confessioni di Holden su Amici

In occasione dell'uscita del suo nuovo EP "Joseph" firmato con Warner Music Italy, Holden ha rilasciato una nuova intervista alla rivista Cosmopolitan in cui ha ricordato la sua lunga e discussa esperienza nel talent show di Maria De Filippi. Un'esperienza sicuramente unica, segnata da tanti riconoscimenti ma anche da tanti momenti difficili proprio come ha rivelato il giovane e talentuoso finalista di Amici 23:

Il mio percorso ad Amici credo che mi abbia insegnato tanto, sia dal punto di vista umano e personale, sia dal punto di vista artistico e professionale. Comunque è una sfida, è un percorso tanto lungo, quanto impegnativo. Bello, però sicuramente impegnativo, quindi le lezioni sono state molteplici, ho imparato tantissimo. Se sono stato considerato un ribelle nella casa?Forse sì...

Holden ha poi continuato parlando del rapporto nato con i suoi compagni di scuola. Il cantante ed ex allievo di Rudy Zerbi ha ammesso di aver legato in particolar modo con i ballerini Simone Galluzzo e Kumo e con i ballerini Petit e Sarah:

Mi sono legato tanto con tanti, in realtà, principalmente direi Simone, ma tanto anche con Cumo, tanto con Petit, con Sarah, con tanti. Alla fine siamo portati tutti a conoscerci bene, a conoscerci davvero, poi chiaramente c'è con chi magari va meno d'accordo però alla fine eravamo tutti in sintonia.

Holden, che è al centro del gossip per via del suo rapporto speciale con la giovane cantante Sarah, ha poi parlato del suo nuovo progetto discografico Joseph, uscito ieri venerdì 24 maggio 2024 con Warner Music Italy, rivelando cosa rappresenta per lui e qual è il singolo a cui è particolarmente affezionato:

Il fatto di essere riuscito anche a superare certe sfide, anche il tempo lo era, perché il lavoro dedicato della settimana era dedicato chiaramente alla preparazione della puntata, alle lezioni che avevamo, quindi una vera sfida è stata quella di riuscire a completare sotto tutti gli aspetti quindi anche seguendo la produzione, il mix & master, essere riuscito a fare entrambe le cose per me è una grande cosa e sono molto contento di questo. La canzone dell'EP a cui sono più affezionato probabilmente è "Dimmi che non è un addio", è stato il primo pezzo che ho portato, è la fotografia di quello che è stato il mio percorso all'interno del programma.

Holden presenta il suo nuovo EP "Joseph"

Nell'EP Joseph sono presenti due singoli già certificati disco d’oro: “DIMMI CHE NON È UN ADDIO”, che in meno di 24 ore dalla sua pubblicazione ha totalizzato oltre 162mila stream diventando così il brano con il miglior debutto nella storia di Amici, e “NUVOLA”, brano scritto a quattro mani con Angelina Mango e co prodotto con Zef. E poi ancora “SOLO STANOTTE” e “RANDAGI”, sempre presentati nel talent show di Canale 5, e due inediti “NON SIAMO PIÙ NOI DUE” feat. Gaia e “OSSIDIANA”.

