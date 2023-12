Amici 23, Mida e Gaia sempre più vicini e scatta il primo bacio! [VIDEO]

Gossip TV

Il daytime di Amici 23 ha visto scattare il primo bacio tra Mida e Gaia!

Durante il daytime di Amici23 di oggi, lunedì 4 dicembre, tra Mida e Gaia c'è stato un avvicinamento considerevole e, finalmente, tra i due è scattato il primo bacio!

Amici 23, primo bacio tra Mida e Gaia!

I due allievi del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi hanno mostrato una certa simpatia, tanto che già qualche settimana fa, Matthew e altri compagni in casetta li prendevano bonariamente in giro perché erano sempre molto stretti l'uno all'altra e non facevano che ridere e scherzare tra loro. Inoltre, quando Mida aveva vinto il premio speciale Marlù aveva chiesto alla ballerina di unirsi a lui per una cena a due a base di sushi e sul web erano iniziate le prime speculazioni a proposito di quando tra loro le cose si sarebbero concretizzate.

Gaia ha sempre cercato di negare l'interesse per il cantante di Lorella Cuccarini, presa dall'insicurezza e dall'ansia, tanto che lo stesso Mida ha cercato di non metterle pressioni e di rispettare i suoi tempi, dicendole che l'avrebbe aspettata. Tuttavia, come mostrato nel video del daytime di oggi, è stato proprio il cantante che ha fatto la prima mossa e ha baciato la ballerina, mentre erano da soli. Gaia, tuttavia, in un secondo momento, ha cercato di ridimensionare l'accaduto, mentre parlava con Petit e ha svelato:

"Non è successo ancora veramente. Non c'è stato un vero e proprio bacio di quelli fatti bene. Cioè, c'è stato, ma non esagerato"

La ballerina ha risposto così perché preda delle sue insicurezze, le stesse di cui si è poi confidata con gli altri allievi:

"Devo sbloccare prima certe cose. Ho vissuto una vita un po' particolare, non perché ho avuto sofferenze o altro..ma sono sempre stata molto chiusa. Devo fare quello switch importante...ho sempre parlato poco, la danza è stato sempre un rifugio, perché mi lasciavo andare. [...]Mi sembra di aver cominciato a vivere adesso, a 22 anni..."

Scopri le ultime news su Amici