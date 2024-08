Amici, ballerino professionista sposa un’ex alunna del Talent show di Maria De Filippi

Gossip TV

Si sono tenute pochi giorni fa le nozze tra Amilcar Gonzales, ballerino professionista di Amici, e Virginia Tomarchio ex alunna del talent show di Maria De Filippi.

Nozze romantiche e super sentite per una coppia nata nella scuola di Amici. Stiamo parlando di quella formata dal ballerino professionista Amilcar Gonzales e dall’ex vincitrice della categoria ballo Virginia Tomarchio. Ecco tutti i dettagli.

Amici, Amilcar e Virginia: che coppia innamorata

Manca sempre meno al debutto su Canale 5 della nuova stagione di Amici, l’amato talent show di Maria De Filippi che da oltre vent’anni dà spazio a grandi talenti del ballo e della musica. Nella scuola più famosa d’Italia non è insolito che nascano grandi amori, alcuni dei quali resistono al tempo mentre altri si consumano a causa delle strade professionali che divergono dopo la fine del programma. Ad Amici è nato l’amore anche tra un ballerino professionista e un’alunna, stiamo parlando di Amilcar Gonzales e di Virginia Tomarchio, che nella quattordicesima edizione ha vinto la categoria ballo. I due ballerini fanno coppia dal 2016 e si passano una differenza d’età di 20 anni, fatto che ha creato non poche polemiche da parte di alcuni haters ma che non sembra affatto pesare sulla loro relazione.

Amici, Amilcar e Virginia si sono sposati

Fanno coppia da quasi 10 anni e la differenza d’età per loro non è un problema, così come le critiche di chi non riesce ad apprezzare la loro bellissima e intensa storia d’amore, celebrata anche nella passione per la danza che li unisce. Amilcar Gonzales e Virginia Tomarchio hanno deciso di unirsi in matrimonio con una cerimonia romantica alla presenza dei figli del ballerino, molto commossi. Virgiani ha indossato un abito romantico con una mantella con cappuccio a mò di velo, mentre Amilcar ha scelto uno splendido completo marrone in tema con la location bucolica. Nel frattempo, si attendono anticipazioni sulla nuova stagione di Amici, che inizierà a settembre 2024 su Canale 5, e sembra che tra le professoresse di canto ci potrebbe essere anche Giusy Ferreri, mentre è riconfermato Rudy Zerbi così come la maestra Alessandra Celentano.

