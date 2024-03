Amici 23, Mew sorprende i ragazzi in studio: "Vi seguo sempre, sono fiera di voi" [VIDEO]

Gossip TV

Dopo la puntata di Amici 23, Mew è tornata a salutare i ragazzi, congratulandosi con loro per il Serale.

Gli allievi di Amici 23 che andranno al Serale sono stati finalmente decisi: sono, in tutto 15 e le ultime maglie sono state assegnate nel corso dell'ultima puntata domenica del talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Durante l'ultima parte della puntata, la conduttrice ha anche annunciato il ritorno di Mew, ex allieva del programma che aveva abbandonato l'attuale edizione per problemi personali. Mew è rientrata nella scuola per presentare il suo nuovo inedito e per congratularsi con i suoi compagni.

Amici 23, Mew riabbraccia i ragazzi in studio: "Fiera di voi, vi seguo sempre" [VIDEO]

L'uscita di Mew e Matthew dalla scuola aveva scosso i fan del programma, che avevano seguito la parabola dei due cantanti e la nascita del loro amore con grande interesse. Il loro addio era avvenuto in maniera molto inaspettata, senza che neppure la produzione desse qualche spiegazione. Era stata poi la cantante, in un video Instagram a rivelare che dietro la sua sofferta decisione c'erano problemi legati alla sua salute mentale e alla depressione che era tornata a tormentarla, impedendole di godersi appieno il percorso nella scuola.

La cantante, in questi mesi, ha però continuato a lavorare, tanto che ha svelato di aver appena stretto un accordo con l'ex manager di Tiziano Ferro ed è tornata nel talent per presentare il suo ultimo singolo, Posatenebre. Il suo ingresso in studio è stato accolto da un tripudio di applausi e dalla commozione di Maria De Filippi e della sua ex coach, Lorella Cuccarini. Mew ha poi raggiunto i ragazzi in sala relax, sorprendendoli ulteriormente e venendo coinvolta in un mega abbraccio di gruppo:

"Tornare qua è davvero bello. Aspetto questo momento da tanto, mi sono emozionata, mi è piaciuto vedervi, molto molto bello. E voi? Siete al Serale! Vi seguo sempre, vi voglio bene!"

