Amici 23, Mew ritorna nel programma per presentare il suo inedito. La commozione di Maria De Filippi e degli allievi [VIDEO]

In maniera inaspettata, Mew è ritornata nel programma di Amici 23 per presentare il suo inedito, commuovendo Maria De Filippi e i suoi ex allievi.

Questa puntata di Amici 23 si è dimostrata ricca di emozioni e momenti di grande commozione: non solo per gli allievi che hanno finalmente ottenuto le ultime maglie per il Serale, ma anche per la conduttrice del talent di Canale5, Maria De Filippi. In puntata, infatti, a presentare il suo nuovo inedito è arrivata Mew, ex allieva di questa edizione del programma.

Amici 23, Mew torna a presentare il suo inedito. La commozione degli allievi e di Maria De Filippi! [VIDEO]

Mew e Matthew avevano deciso qualche mese fa di lasciare il talent di Maria De Filippi in maniera frettolosa e del tutto inaspettata. I due, infatti, erano stati avvistati carichi di bagagli all'aeroporto di Fiumicino e le prime notizie della loro decisione erano arrivate nel daytime di Amici 23. Una breve nota della produzione diceva:

"Mew e Matthew hanno deciso di lasciare la scuola di Amici per motivi personali"

Successivamente la conduttrice, in puntata, aveva raccontato che i due cantanti avevano deciso i nfretta e furia di lasciare il talent, senza parlare con nessuno o cercare consigli esterni. Per scoprire cosa si celava dietro questa scelta, i fan dovranno aspettare ancora un po', ma alla fine, sarà Mew a raccontare i motivi che l'hanno spinta a dire addio al programma. La cantante ha rivelato che tutto è dipeso dalla pressione che sentiva e che non riusciva più a gestire, perché la sua salute mentale non glielo consentiva più. Per amore, anche Matthew aveva deciso di seguirla e starle vicino.

Oggi, 10 marzo, Mew è però tornata nello studio di Amici per presentare il suo ultimo singolo, Posatenebre, e il suo ingresso ha scatenato l'entusiasmo dei suoi ex compagni di avventura, dell'intero studio e l'evidente commozione di Lorella Cuccarini e Maria De Filippi. Dopo essersi esibita, Mew ha deciso di ringraziare ancora una volta Maria, per averle dato la grande opportunità di cantare il suo inedito in questo studio per lei così importante.

