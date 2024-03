Amici 23, Mew e Matthew vanno a vivere insieme: l'annuncio che emoziona i fan!

Gossip TV

I due ex allievi di Amici 23, Mew e Matthew, hanno annunciato che andranno a convivere, riempiendo di gioia i loro fan!

Mew e Matthew sono stati tra gli allievi di Amici 23: i due si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Canale5 e hanno poi deciso, insieme, di abbandonare il programma quando la depressione di Mew è tornata a bussare alla sua mente.

Amici 23, Mew e Matthew vanno a convivere, il dolce annuncio che emoziona i fan!

Mew è tornata nel talent condotto da Maria De Filippi per presentare il suo ultimo singolo, Posatenebre, nato da questo difficile periodo che sta vivendo. La cantante ha rivelato, ieri ospite a Verissimo, di quanto sia stato fondamentale l'aiuto della conduttrice di Amici:

"Maria è stata meravigliosa, è una donna straordinare ed è come una mamma."

Ma a starle vicino, in questi momenti, c'è anche il suo Matthew: il cantante della squadra di Anna Pettinelli ha scelto di seguirla per amore e da allora i due sono sempre inseparabili. Non solo, a quanto pare, presto, il loro rapporto vivrà un ulteriore passo avanti. Mew ha, infatti, annunciato che presto andrà a vivere con Matthew. Intervistata da Silvia Toffanin, Mew ha svelato che lei e Matthew sono innamoratissimi e che vorrebbero portare il loro percorso a un nuovo livello:

"Sono proprio innamorata di lui e sono felice di aver trovato una persona che mi fa sentire accettata, mi tira fuori le cose belle che ho. Fa uscire la luce."

