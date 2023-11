Amici 23, Matthew delude Rudy Zerbi che prende una decisione inaspettata: "Senza rabbia, ma ho deciso che..." (VIDEO)

Gossip TV

Il coach di Amici 23 ritira la maglia a Matthew: "Se mi prende Anna Pettinelli bene, altrimenti me ne vado a casa".

Tempo di confessioni e riflessioni per Matthew. Il giovane cantante della 23esima edizione di Amici ha messo in dubbio l’apprezzamento nei suoi confronti da parte del suo coach Rudy Zerbi, il quale ha preso una decisione inaspettata che ha coinvolto inevitabilmente anche Anna Pettinelli.

Rudy Zerbi ritira la maglia a Matthew

Nel daytime di ieri di Amici 23, Matthew si è lasciato andare a delle confessioni inaspettate. Senza troppi giri di parole, il giovane cantante del talent show di Maria De Filippi ha infatti rivelato ai suoi compagni di scuola di non sentirsi apprezzato e di voler passare alla squadra capitanata da Anna Pettinelli.

Riflessione che non ha lasciato indifferente Rudy Zerbi. Dopo aver ascoltato lo sfogo di Matthew, infatti, il professore della scuola di Amici ha raggiunto il cantante in casetta per confrontarsi e comunicargli la sua decisione, ovvero quella di ritirargli la maglia:

Ciao Matthew, ho sentito quello che hai detto e sono qui per questo. Io credo che la cosa più importante sia che ci sia un rapporto di fiducia tra coach e allievo. Credo che tu stia facendo riflessioni tue… se viene a mancare la fiducia e la considerazione le cose non vanno bene. Senza nessun tipo di rabbia… ma sento che ti manca questa fiducia. Ti chiedo per cortesia di ridarmi la tua maglia. Se poi Anna Pettinelli te la vorrà dare, io sarò felicissimo di ridartela.

Immediata la reazione del cantante:

Okay. Apprezzo. Volevo parlare con la produzione di questo fatto infatti. In modo professionale [...] Se mi prende la Anna bene, altrimenti me ne vado a casa. Se va va… mi sono lanciato nel vuoto. Chi avrebbe avuto il coraggio? Voglio vivermela bene. Adesso aspettiamo!

