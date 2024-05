Amici 23, Martina Giovannini torna sui social e ai fan non sfugge la reazione di Kumo!

Gossip TV

L'ultima allieva di Amici 23 eliminata dal talent, la cantante Martina Giovannini, è tornata sui social e ai fan non è sfuggita la reazione di Kumo al post che ha pubblicato. Ecco cosa è successo!

L'ultima allieva di Amici 23 ad aver lasciato il talent di Canale5 è stata la cantante Martina Giovannini: eliminata nella settima puntata del Serale, l'allieva di Anna Pettinelli si è vista costretta ad abbandonare la scuola, non prima però di aver ricevuto una fantastica opportunità. Luciano Cannito, infatti, le ha proposto di entrare a far parte del cast del musical Saranno Famosi. Dopo un'intervista a Verissimo, con Silvia Toffanin, Martina è tornata sui social dopo l'addio ad Amici di Maria De Filippi e ai fan non è passata inosservata la reazione di Kumo al suo post.

Amici 23, Martina Giovannini torna sui social: la reazione di Kumo sorprende i fan

Nel suo percorso nella scuola di Amici 23, Martina Giovannini si è distinta per il suo carattere pacato, ma solare e l'incredibile voce. Più volte, nel corso delle puntate del Serale, infatti, i giudici si sono complimentati con lei per il suo talento vocale, tanto che Malgioglio l'ha paragonata a Diana Ross. Tuttavia, nelle sfide che spesso la vedevano contrapposta a Mida o Sarah Toscano i giudici sembravano anche sottolineare una mancanza di personalità in Martina e l'allieva si sentiva spesso "ridotta" solo a una bella voce. Nelle settimane poco prima dell'eliminazione, il suo sconforto l'aveva portata ad avere un crollo emotivo ed era intervenuta Maria De Filippi a consolarla.

Questo momento era poi stato facilmente superato in puntata, dove Martina aveva deciso di lasciarsi andare e godersi le esibizioni fino in fondo: questa ritrovata leggerezza e serenità le erano valsi i commenti entusiasti dei giudici e una maggiore fiducia in sé stessa. Perciò, quando era arrivato il momento di salutare i suoi compagni e il talent che l'aveva vista crescere come artista, Martina l'aveva fatto a malincuore, ma con la consapevolezza di aver dato il massimo. A distanza di oltre una settimana dalla sua eliminazione dal talent, l'allieva di Anna Pettinelli è tornata sui social, pubblicando un post con una dolce dedica al programma e ai ragazzi con cui ha condiviso il suo percorso:

"Mi sono presa del tempo per trovare le parole giuste ma in realtà parole non ci sono. È stata un’esperienza magnifica, che mi ha insegnato tanto a livello artistico ma soprattutto personale. Ho incontrato persone che non dimenticherò mai e ringrazio con tutto il mio cuore. Grazie ad Amici e Maria per l’opportunità che mi hanno dato, ai vocal coach e ai professionisti per tutti gli insegnamenti e i preziosi consigli. E a tutti i miei compagni di viaggio"

I fan non hanno potuto fare a meno di notare che, sotto i numerosi commenti che hanno invaso il post di Martina, c'era anche quello di Kumo. Il ballerino e la cantante sono stati sempre molto vicini nel programma e in molti si sono chiesti se tra loro ci fosse un flirt e non solo semplice amicizia. Il ballerino della squadra di Emanuel Lo ha commentato così il post di Martina: "Vola! (non hai messo la foto con me)!" con tanto di emoji di una faccina piangente.

Amici 23, tra Kumo e Martina Giovannini molto più di una semplice amicizia?

Il dubbio che tra loro ci sia molto più di una semplice amicizia ha avuto, per molti dei fan, una parziale conferma con questo commento di Kumo al post di Martina. Tuttavia, la stessa cantante, nel corso dell'intervista di routine a Verissimo, ha voluto svelare quali sono i rapporti tra lei e Kumo e di che natura fosse il loro legame.

Per quanto ai fan del programma sarebbe piaciuto vederli insieme, la cantante ha voluto specificare che lei e Kumo hanno costruito una bellissima amicizia, ma nulla di più:

"Kumo l’ho risentito subito, ma ho sentito quasi subito tutti. Kumo è proprio un amico. Abbiamo legato tantissimo da gennaio in poi. All’inizio no, ci dovevamo ancora inquadrare io e lui. Se poteva diventare un fidanzato? No! Sicura! Ci siamo trovati a livello caratteriale. È una bella amicizia. Esatto."

Scopri le ultime news su Amici