Amici 23, Marisol e Kumo: volano stracci tra i due ballerini a causa del Serale: "Sono stanca di..." [VIDEO]

Le tensioni tra i ballerini di Amici 23 crescono in vista del Serale: ecco cosa è successo tra Marisol e Kumo!

Durante il daytime di Amici 23 di oggi, mercoledì 31 gennaio, le tensioni nella casetta del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi sono cresciute tra Marisol e Kumo. I due ballerini si sono confrontati sul Serale e, in particolare, sull'importanza che tecnica ed emotività possono avere in una performance.

Amici 23, Marisol contro Kumo: "Mi sono stufata di sentirvi dire che la tecnica non è importante"

In un momento di relax in cucina, i ballerini si sono confrontati sul Serale e sulle difficoltà di potervi accedere. Kumo ha raccontato che ciò che più lo preoccupa è arrivare dal punto di vista emotivo al pubblico e ai giudici. Un'opinione che Marisol ha trovato discutibile, quando Kumo ha aggiunto che "la tecnica si impara con il tempo, l'emotività no". A queste parole, Marisol si è sollevata dal divano dove era seduta e ha parlato con durezza:

"Faccio un appello: mi sono stufata, mi sono veramente rotta di sentir dire che la tecnica non serve a niente, perché non è vero. Non è vero che non serve a un c****. Lo sento a macchinetta, ma non è un c**** vero. Perché, poi, io vorrei far presente una cosa: Nicholas che viene criticato tanto per le sue coreografie, non c'è una di queste che non contenga tecnica. Che poi non le esegua in maniera pulita, ok, ma è vero che c'è tecnica"

Kumo ha prima sostenuto che non era questo ciò che intendeva, ma che voleva dire che per lui l'emotività è più difficile da imparare e che quella era solo una sua opinione personale. Poi, il ballerino, vedendo le telecamere, si è zittito e ha ammesso che non voleva parlarne davanti alle telecamere, preferendo "togliersi dal discorso, perché stava solo esprimendo un parere". Di fronte al suo passo indietro, anche Mida è intervenuto e l'ha punzecchiato, dicendo tende a parlare e poi quando qualcuno gli risponde a tono, si tira indietro. Kumo ribatte che non è così, ma preferisce uscire dal discorso e mentre il ballerino si allontana, Marisol lancia un'ultima frecciata:

"Mi sono proprio sfogata, Kumo sta parlando troppo in questi giorni"

