Amici 23, Marisol Castellanos risponde a un commento razzista di un hater

L'ex allieva di Amici 23, Marisol Castellanos è stata attaccata dagli haters con offese razziste, ma ecco la perfetta replica della ballerina del talent.

Marisol Castellanos è una delle allieve più talentuose che hanno preso parte ad Amici 23, la ventitreesima edizione del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Di recente, Marisol è stata attaccata da un hater con un commento razzista, ma ha replicato immediatamente e a tono, zittendolo del tutto.

Amici 23, Marisol Castellanos risponde al commento razzista di un hater

In occasione del compleanno di Petit, Marisol ha deciso di organizzargli una dolce sorpresa, scrivendo sui social dei teneri auguri: "Auguri, sei capitato nel periodo più bello della mia vita, e anche tu lo hai reso tale...solo grazie". I due si sono conosciuti e innamorati, in maniera del tutto inaspettata a sentire i diretti interessati, nella scuola di Amici di Maria De Filippi. E, nel corso del tempo trascorso in casetta si sono supportati a vicenda, sostenendosi nei momenti di difficoltà e gioiendo per i successi reciproci.

Anche al di fuori della trasmissione, la loro relazione prosegue a gonfie vele, nonostante i rumors che li volevano già distanti. E, oltre ai rumors, la ballerina ha dovuto anche affrontare i commenti razzisti che sono seguiti agli auguri per Petit. Un hater, infatti, poco dopo aver letto la dolce dedica per il rapper napoletano, ha commentato sprezzante:

"Festeggia in Italia o in Africa?"

Ma Marisol ha ribatutto zittendo l'hater razzista con la perfetta replica: "In Italia, ma vorrei visitare l'Africa, dicono sia stupenda".

Amici 23, Marisol smentisce i rumors sulla fine della storia con Petit

Prima di zittire l'ennesimo commento razzista, Marisol nei giorni scorsi ha dovuto anche smentire le voci di una crisi e rottura con Petit. La coppia ha trascorso le vacanze insieme, come dimostrato da un post pubblicato dalla ballerina sui social, ma nonostante le tante manifestazioni pubbliche di affetto e stima reciproca, alcuni haters avevano diffuso voci della fine della loro relazione.

Decidendo di troncare sul nascere la polemica, Marisol ha risposto una volta per tutte ai rumors, dichiarando che la sua storia con Petit prosegue a gonfie vele e che sono più uniti che mai:

" Ho visto su Twitter un po’ di notizie del genere, ma ahimè ci sopportiamo ancora. Per la persona riservata che sono, non mi sarei mai aspettata di innamorarmi, in un contesto come Amici "

