Amici 23, Marisol Castellanos: "Ecco come vanno realmente le cose tra me e Petit lontano dalle telecamere"

La vincitrice della categoria ballo di Amici 23, Marisol Castellanos, si racconta a cuore aperto a Lorella Cuccarini: dall'esperienza nella scuola di Canale 5 all'amore per il cantante Petit.

Tempo di bilanci e confessioni per la talentuosa ballerina Marisol Castellanos. La giovane finalista e vincitrice della categoria danza della 23esima edizione di Amici ha rilasciato una nuova intervista a Lorella Cuccarini in cui si è raccontata a cuore aperto: dalla sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi alla storia d'amore per Petit.

La verità di Marisol sulla storia con Petit

Dopo Sarah Toscano, anche Marisol Castellanos ha rilasciato una lunga e sincera intervista ai microfoni di Dimmi di te, il format web condotto da Lorella Cuccarini. Intervistata dall'insegnante di canto di Amici, la ballerina ed ex allieva della maestra Alessandra Celentano ha fatto un bilancio del suo straordinario percorso nella scuola, che è stato ricco di soddisfazioni e riconoscimenti:

Non ho ancora realizzato di aver vinto la categoria. Sono contentissima. Sono arrivata alla fine ed è stato incredibile. Avevo paura di non riuscire a star dietro a tutti gli altri ragazzi, eppure è successo. Provo una stima infinita nei confronti degli altri [...] Sono sulla giusta strada per credere più in me stessa. Mi sono guadagnata dei buoni risultati, sono state delle conferme per credere di più in me stessa. Anche ballare ed esibirsi davanti a tante persone, ti aiuta a essere più presente con te stessa.

Come tutti sanno, la sua esperienza nella scuola di Amici 23 è stata segnata e impreziosita dalla presenza del cantante Petit. A proposito della romantica storia d'amore con l'ex allievo di Rudy Zerbi, nata proprio nel talent show di Maria De Filippi, la giovane vincitrice della categoria ballo ha rivelato cosa l'ha fatta innamorare:

Tante cose, mi fa tanto ridere, sicuramente mi ha fatto innamorare la sua semplicità. Emana energie positive, stargli vicino mi faceva stare bene, mi dava sicurezza e leggerezza. Abbiamo trovato una buona sintonia da subito [...] Lui mi ricaricava, anche i gesti più semplici diventavano belli. Mi ha fatto vedere il percorso in modo diverso. È stato un arricchimento, è stato fondamentale. Adesso va meglio di quando stavamo nella scuola. Essendo stressati, ad Amici discutevamo anche per cose inutili...abbiamo due personalità che hanno reso tutto più facile. Adesso è ancora tutto più bello. Siamo spesso insieme, ci supportiamo tanto e siamo felici.

