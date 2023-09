Amici 23, Maria De Filippi svela un aneddoto del suo passato per incoraggiare Gaia: "Quando ero piccola, io..." [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di oggi, Gaia ha ricevuto un compito da Alessandra Celentano che l'ha particolarmente emozionata e preoccupata. A rassicurarla ci ha pensato Maria De Filippi che ha raccontato un aneddoto del suo passato. Ecco cosa è successo!

Durante il daytime di Amici di oggi, giovedì 28 settembre, la ballerina Gaia ha ricevuto un compito importante dalla Maestra Celentano. Data la natura personale del compito ricevuto, la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto alle compagne della ballerina di Raimondo Todaro di sostenere la loro amica e ha poi consolato la ragazza, raccontando un aneddoto del suo passato.

Amici 23, Maria De Filippi dimostra la sua empatia, condividendo un aneddoto del suo passato con Gaia

Maria ha precisato che data la natura del compito assegnato dalla Maestra era meglio che anche le altre ballerine della classe ascoltassero, in modo da sostenerla:

"Vi ho fatto sedere vicino per un motivo semplice: penso che questo compito possa essere un problema al di là della danza per Gaia. Al di là delle solite parole alla Celentano, poi parlerà ancora di danza ma forse involontariamente tocca qualcosa che per te, Gaia, è personale"

In effetti, nella lettera associata al corpo, la maestra Celentano commenta che Gaia si è sempre mostrata troppo coperta e vorrebbe vederla rivelarsi in una coreaografia sensuale e che ne metta in mostra il rapporto con il suo corpo:

"Con questa coreaografia vorrei ti mostrassi al pubblico con sicurezza, personalità, femminilità, determinazione e carattere. Abbigliamento, trucco e parrucco non sono contestabili"

La ballerina è molto in difficoltà e ammette che le parole della Maestra Celentano hanno colpito un nervo scoperto, perché è vero che tende a coprirsi molto. Mostrando una meravigliosa empatia, Maria De Filippi decide di condividere un aneddoto del suo passato:

"Non penso che le ragazze che hai intorno si piacciano tanto e si dicano 'come sono bella' tutte le mattine. Quando ero piccola, a 14 anni, ero la più bassa della classe e mi disperavo perché mia madre ripeteva in continuazione 'allora, tuo fratello è alto, io e papà siamo alti, tu avrai preso dalla nonna'. E, quindi, mia madre non lo faceva con cattiveria. Ma per me è diventato un complesso e camminavo in punta di piedi: così il mio collo del piede è perfetto perché camminavo sempre sulle punte per sembrare più alta di 3 cm. Poi un'estate, in quel periodo, mi è cresciuto un seno enorme e così ho trascorso un'estate non mettendomi il costume perché non avevo seno e l'altra perché il mio seno era troppo grande. Quindi, sono cose che succedono, poi pian piano ci si accetta. Quando ho fatto quella premessa era perché ho una maggiore conoscenza di te rispetto ad Alessandra e penso che lei voglia aiutarti ad avere più autostima."

le parole della conduttrice del talent di Canale5 rincuorano la giovane ballerina e dopo aver visto la coreografia Gaia ammette di essere contenta di questo compito:

"Non sono contenta di quello che ha scritto, ma sono contenta di fare questo compito, molto. So che avrò tanta vergogna, ma è anche per questo che sono qui nella scuola. Voglio allontanarmi da questa situazione che ho, non ho mai messo i tacchi se non a 18 anni, ma sono contenta, perché credo mi aiuti"

