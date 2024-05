Amici 23, Maria De Filippi spiazza Mida e Sarah: "Siete tutti in finale", l'emozionante reazione dei due cantanti

Gossip TV

Colpo di scena ad Amici 23: i cantanti Mida e Sarah Toscano volano in finale insieme a Holden, Petit, Marisol Castellanos e Dustin Taylor.

La semifinale, andata in onda ieri domenica 12 maggio su Canale 5, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. A grande sorpresa, infatti, la giuria ha deciso di mandare in finale tutti gli allievi in gara e non più cinque come da programma. I sei finalisti di Amici 23 quindi sono: Holden, Petit, Marisol, Dustin, Mida e Sarah.

La proposta inaspettata della giuria di Amici 23

Colpo di scena durante l'ottava puntata del Serale di Amici 23. La giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, ha scelto di non scegliere chi mandare a casa tra Sarah Toscano e Mida, ma ha proposto alla produzione del talent show di Canale 5 di portarli tutti in finale. A comunicare la decisione presa dai giurati ci ha pensato Maria De Filippi che, dopo aver convocato i due cantanti al ballottaggio in studio, ha dichiarato:

Ci sono i bravi conduttori e le bravi conduttrici che quando arrivano a questo punto...è l'ABC della conduzione, si crea tutta la suspence, si calca il momento e poi si fa l'effetto sorpresa, così dovrebbe essere. Ma non sono bravissima a creare queste cose qua, faccio le cose troppo dritte, non le faccio giuste televisivamente, quindi non creo l'attesa ma creo la sorpresa.

Dopo aver portato Mida al centro del palco per prendersi la maglia da finalista, Maria è tornata da Sarah e le ha consegnato una busta rossa da parte dei giudici del Serale di Amici:

Noi come giudici abbiamo preso molto sul serio il nostro compito. Abbiamo cercato di applicare sensibilità e competenza. Abbiamo cercato di essere imparziali per quanto evidentemente sia possibile quando bisogna fare delle scelte. Scelte che abbiamo sempre fatto scrupolosamente per otto puntate e per tante e tante sfide. Ancora adesso ci troviamo di fronte all’ennesima scelta. E anche qui la scelta noi la facciamo. La nostra scelta è di non escludere nessun talento dalla finale di Amici perché Mida e Sarah si meritano entrambi la finale e la nostra scelta è quella che sottoponiamo alla produzione, nella convinzione che la produzione farà la scelta giusta. Avendo riconosciuto il talento di entrambi fin dalla prima puntata.

Sarah e Mida finalisti

Richiesta accettata: Mida e Sarah volano in finale insieme a Holden, Petit, Marisol e Dustin. I due allievi del team capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno iniziato a esultare, emozionatissimi e felici. "È stato bellissimo!" ha confessato Sarah seguita da un Mida ancora incredulo "Un bambino di 10 anni sono! Non ci credo! Siamo in finale!". L'appuntamento con la finale è per sabato 18 maggio 2024 in prima serata su Canale 5. Chi vincerà?

