Amici 23, Malìa eliminato, Maria De Filippi: "Madame parla bene di te, fuori di qui troverai il tuo percorso" [VIDEO]

Oggi, ad Amici 23, Malìa è stato eliminato da Rudy Zerbi e Maria De Filippi gli ha rivolto delle parole di incoraggiamento molto commoventi.

Il nuovo appuntamento domenicale di Amici 23 di oggi, 25 febbraio, vede l'addio di Malìa al programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Il cantante di Rudy Zerbi, infatti, è arrivato nuovamente ultimo nella classifica di canto, giudicata da Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro e Drillionare e il suo professore ha deciso che il suo percorso nella scuola di Amici doveva concludersi.

Amici 23, Malìa eliminato, Maria De Filippi lo elogia: "Il tuo futuro è oltre questo talent" [VIDEO]

Malìa è arrivato ultimo nella classifica di canto e di fronte all'ennesima ultima posizione Rudy Zerbi ha deciso di eliminarslo dal programma. Il suo coach, tuttavia, non ha avuto per lui parole che non fossero di stima e rispetto per il percorso fatto nel programma:

"Non posso non tenere conto delle classifiche di queste ultime settimane, ma devo riconoscerti anche tutto il percorso fatto. Ti riconosco tante doti, la scrittura, i tuoi valori, la tua morale, gli inediti buoni che funzioneranno, ma devo anche pensare al Serale e so che bisognerà fare delle cover e non posso portare tutti. Devo pensare a chi oltre agli inediti sa fare anche le cover in modo brillante. E perché so di avere delle responsabilità, so che è arrivato il momento per te di lasciare la scuola"

Con molta tranquillità, Malìa ha ringraziato il programma, Maria De Filippi e i giudici: "Vorrei ringraziare anche tutti quelli che sono dietro le quinte, è stato un onore essere qui. Spero di poterci tornare a testa alta." Anche la conduttrice ha ringraziato il cantante, soprattutto, per le belle parole rivolte ai lavoratori dietro le quinte:

"Mi associo a Rudy nell'elogiare le tue doti umane, la tua capacità di scrittura. Madame mi scrive cose bellissime su di te, sempre. Penso che il tuo percorso proseguirà fuori di qui, sono certa che Amici può essere una scorciatoia ma che non sempre collimano con chi partecipa e non vuol dire niente. Fidati di quello che ti dico"

