Amici 23, Lucia Ferrari ultima in classifica: il gesto di Maria De Filippi per lei è commovente [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Amici 23 di oggi, Lucia Ferrari è arrivata ultima in classifica: per lei Maria De Filippi ha fatto un gesto che ha fatto commuovere tutto il pubblico.

Nella puntata di Amici 23 di oggi, domenica 28 gennaio, in onda su Canale5, Lucia Ferrari è finita ultima in classifica per la prima volta dal suo ingresso nel talent Mediaset. La ballerina non ha nascosto la sua delusione e Maria De Filippi ha fatto per lei un gesto che ha commosso tutto il pubblico.

Amici 23, Lucia Ferrari ultima in classifica: Maria De Filippi la fa esibire di nuovo e commuove tutti

Durante la gara di ballo, giudicata da Nancy Berti, Lucia Ferrari si è esibita sulle note di Exes, ma la sua performance non ha convinto la giudice:

"Lucia, questa è stata una bella esibizione, ma nulla di più. Per un ballerino tirare fuori il carattere è importante e fa la differenza"

Queste parole sono state un duro colpo per la ballerina, ma la delusione è stata maggiore quando Lucia è finita ultima nella classifica di ballo. La sua espressione è stata evidente, mentre consegnava la maglia al suo prof Emanuel Lo e anche Maria De Filippi l'ha notato:

"Tu sei rimasta malissimo. Si vede dalla faccia, perché? So che non dai la colpa al giudice, ma sei critica con te stessa, ma perché? Certo che si può fare di più, ma...Che dici di lei, Emanuel?"

Il professore l'ha lodata e le ha ricordato che è un talento nel ballo:

"Al di là della posizione, tu sei un talento. E, oggi, mi hai portata in palchi internazionali, sei una professionista internazionale. I giudizi servono a farci capire e migliorare, ma restano parole"

Lucia ha ammesso di sentirsi bloccata a livello emotivo e che si è sentita dispiaciuta per non aver fatto arrivare la giusta emozione al pubblico. Per incoraggiarla, Maria De Filippi le ha chiesto di scegliere una canzone che la emozionasse e su cui esibirsi di nuovo. Un gesto bellissimo che ha commosso il pubblico e i prof: la ballerina ha scelto come brano Shake it out di Florence and the Machine e ha ballato, improvvisando, sulle note della canzone, dando il meglio di sé.

Per lei questa canzone è importante:

"Mi piace perché dice che 'è sempre buio prima che arrivi la luce' e l'oscurità arrivava sempre prima della luce per me"

Scopri le ultime news su Amici