Amici 23, Lorella Cuccarini torna a teatro con Rapunzel: nel pubblico alcuni dei suoi ex allievi del talent!

Lorella Cuccarini è tornata a teatro con il musical di Rapunzel e tra il pubblico erano presenti alcuni dei suoi ex allievi!

Lorella Cuccarini non è solo tra le insegnanti più apprezzate del talent di Amici 23, il programma targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi. La showgirl e coach dei ragazzi della trasmissione di Canale5, infatti, è anche una grande artista e interprete e in questo periodo è tornata a teatro con il musical Rapunzel, ispirato all'omonimo classico Disney, in cui Lorella Cuccarini interpreta Madre Gothel, la severa matrigna e carceriera della principessa dai capelli magici.

Amici 23, Lorella Cuccarini torna a teatro con Rapunzel: nel pubblico anche Niveo e Spachehippiez!

Diretto da Maurizio Colombi e prodotto da Alessandro Longobardi, Rapunzel è stato un successo di pubblico e per la coach di Amici è sicuramente uno delle soddisfazioni lavorative più grandi, insieme al suo ruolo di insegnante nella scuola di Maria De Filippi. Tutti i suoi allievi, infatti, ne sottolineano sempre l'umanità e la dolcezza, sebbene non manchino momenti in cui anche Lorella si dimostra severa e sa riprendere i suoi ragazzi, come nel caso di Mida, a cui ha dato una bella strigliata in occasione di una delle scorse puntate.

Tuttavia, al di là delle critiche e di quanto possa essere severa, Lorella Cuccarini è tra le insegnanti più amate del talent e i suoi allievi non perdono occaisone di celebrare i suoi successi: la classe di Amici 22 si era riunita in occasione del Festival di Sanremo per guardare insieme la showgirl esibirsi nel duetto di La notte vola e ora anche per Rapunzel, tra il pubblico erano presenti due ex allievi del talent: Niveo e Spacehippiez (eliminato di recente e che si è raccontato ai microfoni di Comingsoon.it in questa intervista).

La loro presenza è stata resa nota da Lorella stessa che ha pubblicato uno scatto che la ritrae con il costume di scena di Madre Gothel e in compagnia di Niveo e Space! I due, inoltre, hanno definito il musical uno "spettacolo incredibile", invogliando così anche i loro fan ad affollare i teatri romani!

