Amici 23, Lorella Cuccarini potrebbe lasciare il talent? Ecco le ultime indiscrezioni

Chi saranno i professori della prossima edizione di Amici? Sembra che, oltre ad Arisa e Raimondo Todaro, ora anche Lorella Cuccarini potrebbe essere in forse. Vediamo insieme cosa sappiamo!

Potremmo non rivedere, nella prossima edizione di Amici, anche Lorella Cuccarini? La prof di canto è oramai un volto noto e apprezzato dai fan del talent di Maria De Filippi su Canale5 e per la stagione 23 potrebbe non far parte del corpo docenti.

Amici 23, Lorella Cuccarini non ci sarà?

I casting per la successiva classe di Amici sono in corso, anche se il talent non riaprirà i battenti prima di settembre e, come spesso accade, si rincorrono le voci di abbandoni di diversi prof e artisti del programma. Dopo Raimondo Todaro e Arisa, ora, è la volta anche di Lorella Cuccarini, una delle collaboratrici più apprezzate anche dalla stessa De Filippi.

A lanciare l'indiscrezione èstato Amedeo Venza, secondo cui, Cuccarini potrebbe non essere nel corpo docenti della prossima edizione. Le due uniche certezze del programma sembrano essere solo Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Venza nelle sue stories su Instagram ha fatto sapere che Cuccarini è molto richiesta sia da Rai che da Mediaset e sta ricevendo diverse proposte di lavoro:

"In queste ore si sta decidendo il futuro di Lorella Cuccarini diviso tra Rai e Mediaset. L'insegnante di Amici è contesa anche in Rai con offerte allettanti. Riusciranno a strapparla dall'ormai collaudato ruolo d'insegnante nella scuola più amata della TV?"

Dopo i rumors di un ritorno di Kledi e Veronica Peparini, dovremmo prepararci anche all'addio di Lorella Cuccarini? Non ci resta che attendere ulteriori informazioni!

