Amici 22, Lorella Cuccarini e la dolce dedica a Emanuel Lo e al programma

La coach di Amici, Lorella Cuccarini, si è mostrata sui social, pubblicando una dedica al suo collega Emanuel Lo e al programma. Ecco cosa ha detto!

L'avventura di Amici si è conclusa domenica 14 maggio con la Finale del talent nel quale ha trionfato Mattia Zenzola. Un'edizione che ha dimostrato ancora una volta quanto il pubblico di Canale5 sia affezionato al programma di Maria De Filippi. Merito anche degli allievi, che hanno saputo conquistare il cuore dei fan e anche dei professori che, tra momenti divertenti e litigate epiche, hanno tenuto banco e desta l'attenzione.

Amici 22, Lorella Cuccarini e la dedica a Emanuel Lo

E proprio i professori sono tornati sui social per esprimere il loro appoggio alla vittoria di Mattia, come il suo coach Raimondo Todaro, ma anche per salutare i colleghi e applaudire la grande squadra che è alla base di Amici. Tra loro, anche Lorella Cuccairni ha deciso di pubblicare una serie di scatti dei diversi outfit del Serale insieme al collega Emanuel Lo. Con il ballerino e maestro di hip hop, Cuccarini ha infiammato lo studio del talent, esibendosi in coreografie che hanno messo in luce la loro chimica professionale e la bravura di artisti dal talento ed esperienza decennali.

Negli scatti pubblicati, dove è accanto a Emanuel, Lorella ha condiviso anche un pensiero per il collega di squadra e per l'intera famiglia di Amici:

"9 sfumature di CuccaLo. Anche questa edizione è giunta al termine. È stato bellissimo ritrovare Emanuel come compagno di "viaggio"! Grazie a tutti. Ma proprio tutti tutti... Quelli di Amici è una famiglia fantastica. Grazie Maria per la fiducia: è così stimolante lavorare al tuo fianco."

Nei giorni scorsi, Lorella aveva anche espresso il suo affetto per Angelina Mango, la cantante della sua squadra e arrivata al secondo posto: la coach ha affermato che è stato un autentico privilegio poterla conoscere e sa che ora l'artista avrà una luminosa carriera davanti a sé.

