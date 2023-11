Amici 23, Lorella Cuccarini convoca i cantanti per una verifica a sorpresa: è caos in studio! [VIDEO]

Gossip TV

Nell'ultimo daytime di Amici 23, Lorella Cuccarini ha convocato i cantanti per una verifica a sorpresa trovandoli impreparati!

Oggi, durante il daytime di Amici 23, Lorella Cuccarini ha convocato i ragazzi per una verifica musicale a sorpresa, provocando il caos tra i cantanti. Infatti, con l'eccezione di Stella - e dei suoi tre anni di conservatorio - nessuno degli allievi è stato giudicato sufficiente e la figura fatta è stata pessima!

Amici 23, Lorella Cuccarini convoca i cantanti per una verifica a sorpresa: è caos!

Convocati a sorpresa in sala relax, i cantanti del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi si sono ritrovati di fronte a una verifica di solfeggio e la figura fatta è stata misera: come già in passato, la maggior parte di loro è risultata impreparata, compresi i più talentuosi come Holden, Lil Jolie e Mew hanno dato risposte incomplete o completamente errate, provocando non poco fastidio in Lorella Cuccarini, soprattutto, perché invece di mortificarsi per la loro ignoranza, hanno poi sghignazzato tutto il tempo.

Con il maestro Giovanni Sciabarrasi, che svolge lezioni di musica nella scuola di Amici, la coach di canto ha verificato che i cantanti studiassero, dato che il collega aveva riportato diverse assenze e ritardi durante le sue lezioni. E, come volevasi dimostrare, nessuno degli allievi era preparato. Cuccarini è rimasta particolarmente infastidita e delusa anche dalle numerose assenze e dai ritardi:

"La lezione è di 45 minuti e se arrivate con un ritardo di 20 minuti ne perdete la metà. Non vorrei che ci fosse un voler prendere sottogamba questo aspetto. Amici è una scuola che vi prepara a 360°. Non pensate che la teoria musicale non serva."

Di tutti gli allievi, nessuno - a eccezione di Stella - è stato in grado di rispondere e quando Lorella Cuccairni ha visto Holden ridere, preso dal nervosismo, l'insegnante non ha esitato a riprenderlo:

"Come prima verifica siamo messi molto male. Questo spera serva a capire a voi che da questo momento in poi non dovrete mancare alle lezioni, dovete recuperare il tempo perduto. Il maestro non riesce ad andare avanti con il programma. Holden, che cosa hai da ridere? No, perché a me sembra altro che non una risata nervosa, qualcuno potrebbe pensare che sia altro...Non c'è nulla da ridere!"

Scopri le ultime news su Amici