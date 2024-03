Amici 23, lo sconforto di Sarah Toscano: "Mi fa male, il rischio c'è..." (VIDEO)

Gossip TV

Sarah Toscano in seguito alla gara giudicata dal pubblico di Amici 23.

Manca poco alla seconda puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda domani sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola, la cantante Sarah Toscano ha avuto un momento di grande sconforto.

Sarah in crisi

Nel daytime di oggi di Amici 23, Sarah Toscano è completamente crollata. Il motivo? In seguito alla gara con il pubblico di ieri, che l'ha vista posizionarsi terzultima in classifica, la giovane cantante e allieva di Lorella Cuccarini si è lasciata andare a uno sfogo in cui non è riuscita a trattenere le lacrime:

L'altra volta ero arrivata bene in classifica, ora terzultima...l'ultima dei cantanti proprio. Mi fa male vedermi lì, il pubblico è la prima cosa, poi non mi sono sentita neanche troppo bene alla prima puntata...il rischio c'è, so benissimo che potrei tranquillamente uscire io, non sono stupida. Non so se ci arrivo alla terza puntata..

Leggi anche Le rivelazioni di Giuseppe Giofrè sul Serale di Amici 23

Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Ayle e Kumo, i ragazzi ancora in gara al Serale di Amici 23 sono: Petit, Holden, Marisol Castellanos, Dustin, Lil Jolie, Martina Giovannini, Gaia De Martino, Giovanni Tesse, Lucia Ferrari, Sofia Cagnetto, Nicholas Borgogni, Sarah Toscano e Mida. L'appuntamento è per domani, sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.