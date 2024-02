Amici 23, lite in studio tra Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano dopo il compito di Nicholas [VIDEO]

Gossip TV

Durante la nuova puntata di Amici 23, Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano hanno litigato dopo il compito di Nicholas.

Durante la puntata di Amici 23, il compito assegnato a Nicholas da Emanuel Lo è diventata occasione per lui, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano di essere protagonisti di un'accesa lite negli studi di Canale5, alla presenza del pubblico, degli allievi e della conduttrice Maria De Filippi.

Amici 23, Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro protagonisti di una lite [VIDEO]

L'esibizione di Nicholas è stata giudicata insufficiente da Emanuel Lo, che ha consigliato all'allievo di migliorare e cercare di perfezionare i suoi studi. Il professore si è poi spinto ad affermare che, viste le sue lacune e visto l'avvicinarsi del Serale, Raimondo Todaro avrebbe dovuto adottare un metodo di insegnamento diverso con lui.

Todaro, piccato, ha risposto che non è sua abitudine "gettare m**** sul lavoro dei colleghi" e che Nicholas ha fatto diversi passi in avanti. Ne è nata una lite a tre tra i professori di ballo, dove i tre professionisti esprimevano le loro opinioni in merito alla presenza o meno di Nicholas nella scuola di Canale5.

Celentano ha sottolineato che, come Zerbi, è giusto che oramai Todaro si prenda le sue responsabilità e scelga se mandare via Nicholas o dargli la maglia del Serale, perché visti i tempi stretti è improbabile che il ballerino possa migliorare ancora:

"Di cosa stiamo parlando? Non è pronto, è migliorato, ma non può fare il ballerino. Ci manca che non è migliorato"

Emanuel Lo ha ricordato la posizione in basso di Nicholas e Celentano ha esortato Todaro a consegnargli la maglia, perché altrimenti non ha senso. Todaro si è infervorato, perché dalle parole di Emanuel Lo sembrava che i professionisti della scuola evitino di far fare coreografie troppo complesse in altri generi per evitare di metterlo in difficoltà. Maria De Filippi ha dato poi la parola a Nicholas e il ballerino ha esordito dicendo:

"Io mi fido dei professionisti, so che loro lavorano bene e mi fido di ciò che fanno per me"

La discussione tra i tre professori è proseguita per diversi minuti e alla fine Todaro non ha preso alcuna decisione su Nicholas, dicendo solo che avrebbe dovuto continuare a lavorare, perché il suo obiettivo non è vincere Amici, ma rendere il ballerino più preparato possibile per poter godersi al meglio la borsa di studio a New York. Nicholas si è poi risieduto, con espressione affranta, come ha notato la conduttrice.

