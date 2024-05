Amici 23, Lil Jolie presenta il suo nuovo disco: "Un album sincero, racconta delle mie ansie e paure"

Gossip TV

Lil Jolie ha preso parte a questa edizione di Amici 23 e in un'intervista ha raccontato del suo nuovo disco. Vediamo insieme cosa ha svelato in proposito.

Amici 23 si è concluso il 18 maggio con la vittoria di Sarah Toscano e ora per gli allievi del talent di Canale5 si apre una nuova fase, durante la quale potranno raccogliere parte dei frutti che sono nati dal loro impegno nel programma e piantare altri semi per la futura carriera. Nel caso dei cantanti, ad esempio, per molti di loro, in queste settimane sono iniziati i primi instore tour che hanno permesso loro di incontrare i fan e presentare i primi EP.

Amici 23, Lil Jolie si racconta: "Prima di Amici avevo paura di uscire di casa..."

Tra loro anche Lil Jolie, cantautrice casertana eliminata al Serale di Amici di Maria De Filippi. Per Angela, vero nome dell'artista, è iniziato il tourper presentare il suo nuovo EP La vita non uccide e l'ex allieva di Amici 23 ne ha parlato in una video intervista a Il Corriere della Sera. Sul suo disco, ha dichiarato:

"Secondo me è un disco vero, sincero, perché racconta la mia storia. L'ho scritto molto prima dell'entrata ad Amici e parla di questo periodo strano che ho passato poco prima di entrare ad Amici. Pensavo che la vita mi stesse uccidendo e mentre scrivevo la vita non uccide mi sono resa conto che non può toglierci le cose più belle."

Profonda e riflessiva, Lil Jolie ha sorpreso tutti quando tra i brani del suo EP ne è comparso uno che reca la firma di un'altra artista del panorama musicale italiano: Madame. E sul brano in questione ha rivelato: "Si tratta di un pezzo molto leggero, volevo mostrare un altro lato di me. Sono sempre stata molto riflessiva e chiusa, ma sono anche questo, una ragazza che si diverte e vive la sua adolescenza. Questo pazzo parla di un amore segreto e passionale."

Amici 23, Lil Jolie e il periodo difficile vissuto prima di entrare nel talent

Sull'esperienza ad Amici 23, la cantante ha svelato che per lei è stata molto importante: le ha permesso di scoprire lati di sé stessa che non credeva esistessero e l'ha aiutata a superare un momento buio vissuto poco prima dell'ingresso nel programma:

"Molto bella, ma tosta. Mi ha aiutata a capire tante cose, mi ha aiutata a capire tanti lati di me che posso stare bene da sola. Aveva perso il focus prima di Amici, avevo dimenticato i mesi prima di entrare nella scuola, sono stati mesi molto strani...non era successo nulla di particolare, ma non riuscivo neppure a prendere l'auto e a uscire di casa. Non riuscivo a vivere una vita normale. Ma Amici mi ha aiutata a uscire da questo periodo, mi ha fatto affrontare le mie paure in altri modi, cercavo sempre il supporto dei miei amici, ma ora invece posso contare anche sulle mie forze."

In passato la cantautrice ha collaborato anche con Carl Brave e sul periodo in cui ha avviato queste collaborazioni, Lil Jolie ha raccontato che era il periodo in cui viveva a Roma:

"Ho conosciuto Carlo, ci siamo visti tutti i giorni per alcuni mesi, abbiamo scritto un singolo insieme, era il periodo urban della mia vita. Ho imparato tantissimo da lui, la sua visione della musica è simile alla mia."

Il 16 giugno Lil Jolie salirà sul palco dell'Ippodromo delle Capannelle, per La prima festa, evento gratuito organizzato proprio da Carl Brave e in quell'occasione presenterà il suo nuvo EP La vita non uccide.

