Amici 23, il nuovo singolo di Lil Jolie porta la firma di Madame!

Dopo Amici 23, per Lil Jolie è iniziato un nuovo capitolo della sua vita e il nuovo singolo porta la firma di Madame! Ecco tutto ciò che sappiamo!

Lil Jolie sarà stata anche eliminata da Amici 23, nel corso della quinta puntata del Serale del programma, ma il suo futuro al di fuori della scuola di Amici di Maria De Filippi si sta già delineando con chiarezza. E, dopo l'addio al talent, l'artista ha già un nuovo inedito, Kiss me, che porta la firma di una giovane cantante del panorama musicale italiano: Madame.

Amici 23, il nuovo singolo di Lil Jolie è stato scritto da Madame!

L'atteso nuovo singolo di Lil Jolie è firmato da Madame e il brano, nelle prime ore, ha già conquistato il pubblico e i fan dell'artista. Dopo la sua eliminazione da Amici 23, infatti, Lil Jolie si è già data da fare e, oltre a firmare il suo primo contratto con una casa discografica, ha anche pubblicato un nuovo singolo.

Il titolo, Kiss Me, ha lasciato perplessi molti fan, dato che, come lei stessa ha affermato a Verissimo, nella puntata in cui è stata ospite:

"L'amore, per ora, lo canto solo. Diciamo che sono innamorata della vita, ecco!"

E, consapevole delle perplessità che avrebbe potuto suscitare, Angela ha pubblicato una nota nella quale spiegava l'origine del suo nuovo pezzo e il perché del titolo scelto:

"Ho 24 anni, non voglio seguire gli schemi. So che in molti mi hanno conosciuto come una ragazza riflessiva, ma sono anche ironica, mi piace cazzeggiare e dopo una serie di pezzi più personali, ho voluto mettere le ali e volare con un sound seducente. Kiss me è esattamente questo"

