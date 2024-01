Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 21 gennaio: maglia sospesa per un ballerino

Gossip TV

Ecco cosa è successo nell'ultima registrazione di Amici.

Ieri, giovedì 18 gennaio, su Canale 5 è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talent show giunto alla sua 23esima edizione. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni dell'amatissimo e seguitissimo programma targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici

La nuova puntata di Amici 23, registrata ieri, è stata ricca di colpi di scena e sorprese. Stando alle anticipazioni riportate dall’account Twitter di Gossip e Tv, Raimondo Todaro ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo Giovanni Tesse. Brutte notizie anche per il ballerino Nicholas che, dopo aver ricevuto 0 come voto dalla maestra Alessandra Celentano, si è reso protagonista di un'accesa discussione in studio.

Ospite in studio l'ex allievo Aaron. A giudicare la gara di canto Aiello, Francesca Michielin e Paola Turci, che hanno premiato la nuova arrivata Kia. Per quanto riguarda la gara di ballo, giudicata da Thomas Signorelli, ha trionfato Dustin, seguito da Sofia, Marisol, Gaia, Kumo, Lucia, Simone, Giovanni e Nicholas. Spazio poi alla presentazione dei nuovi inediti di Sarah (Mappamondo), Lil Jolie (Attimo), e Martina. Ballo “battle di specchio” giudicata da Sveva Berti. Ha vinto ancora l'allievo della maestra Celentano. Anche qui non sono mancate le discussioni tra i professori della scuola di Amici 23.

Anche questa settimana, Rudy Zerbi ha attaccato Anna Pettinelli ribattezzandola “ParaPetty”. Mida ha cantato Superclassico” di Ernia ed è finito ancora una volta nel mirino della coach Pettinelli. Grandi soddisfazioni per Sarah, che ha ricevuto una standing ovation e ha vinto la Prova Oreo. L'appuntamento è per domenica 21 gennaio alle 14.10 su Caale 5.

