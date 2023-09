Amici 23: le anticipazioni della prima puntata, in onda domenica 24 settembre 2023

Gossip TV

Oggi, giovedì 21 settembre 2023, si è registrata prima puntata della ventitreesima edizione di Amici, in onda domenica 24 settembre.

Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalle pagine Twitter Amici News.

Amici 23: le anticipazioni di domenica 23 settembre 2023

Mattia è entrato in studio, ha consegnato la coppa e ha fatto un discorso di incoraggiamento a tutti i ragazzi presenti. Subito dopo il ballerino si è preso i complimenti di Maria De Filippi per essere entrato a far parte del cast di Mare Fuori.

Ospiti J-Ax, Angelina – che settimana prossima tornerà in studio per presentare il prossimo inedito – e Cristiano Malgioglio. Oltre a loro? Annalisa, Stash e Ciro Immobile, ma anche Tananai, Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella ovvero due attori protagonisti della fiction Mediaset intitolata: Maria Corleone.

Seduti tra il pubblico Pamela Camassa e Filippi Bisciglia.

Dalle anticipazioni, le maglia assegnate sono state:

J-Ax 3

Angelina 3

Stash 1

Annalisa 2. La cantante ha ricevuto i complimenti da Maria De Filippi.

Alessandro e Rosa 1

Ciro Immobile 2. Il calciatore ha omaggiato la De Filippi con una maglia della Nazionale, il numero 9 e il nome Maria

Cristiano Malgioglio 4

Tananai 1 – poi è corso ad abbracciare un ragazzo che non si è potuto nemmeno esibire per assenza di maglie. A Tananai Maria De Filippi ha consegnato il doppio disco di platino.

Coach di canto Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli che ha ancora il libro nero delle rime trap ed è molto attenta alle barre che scrivono gli alunni.

Tra i prof di ballo, invece, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

L’elenco dei nuovi alunni

In tutto sono disponibili 20 banchi.

Chiara Porchianello (amica di Giulia Stabile) – presa da Emanuel Lo che ha voluto ben 8 allievi e che ha detto che lei dovrà vederla in sala. Raimondo Todaro, vedendo la squadra di Emanuel, ha commentato dicendo: “una squadra di calcetto”.

Mida – cantante

Mariasol – ballerina – voluta sia dalla Celentano che da Emanuel balla Girl on fire

Elia – ballo

Holden – canto – voluto da Zerbi, canta un suo inedito dal titolo Dimmi che non è un addio

Sofia – ballo – voluta da Todaro ed Emanuel Lo, ha ballato Falling

Chiara – ballo

Holy Francisco scelto da Anna Pettinelli che ha cantato un brano intitolato “Tananai“

Matthew – voluto sia da Rudy che da Lorella – ha cantato Do I wanna know degli Artic Monkeys e un suo inedito intitolato Fammi

Dustin – ballo – voluto da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo- amico di Isobel- australiano come lei

Sarah – canto – voluta da Lorella Cuccarini mentre per la Pettinelli è acerba. Ha cantato Touché

Lil Jolie – canto- voluta da Zerbi, ha cantato Per un’ora d’amore e un inedito dal titolo Follia

Gaia – ballerina – voluta da Raimondo Todaro, ha ballato Voilà

Valentina, nome d’arte Mew, madre tedesca e padre gelataio, voluta sia dalla Pettinelli che dalla Cuccarini, canta il suo inedito dal titolo Sangue

