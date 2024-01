Amici 23, la sorella di Matthew svela un retroscena sull'uscita del fratello e di Mew dalla scuola!

Gossip TV

L'uscita di Mew e Matthew da Amici 23 continua a far discutere e una dichiarazione della sorella del cantante apre una nuova ipotesi.

I rumors sull'addio di Mew e Matthew ad Amici23 continuano a susseguirsi, anche a causa dell'assenza di spiegazioni da parte della produzione del talent di Canale5 e di Maria De Filippi: a eccezione di un breve comunicato verso la fine di uno dei daytime di questa settimana, in cui si affermava che i due cantanti avevano abbandonato la scuola "per motivi personali", non è stato più rivelato nulla.

Amici 23, sull'abbandono di Mew e Matthew interviene la sorella di quest'ultimo

I due cantanti erano stati visti lasciare la scuola e prendere un taxi a Roma Tiburtina e nel pomeriggio di quello stesso giorno la produzione di Amici ha uffucializzato l'uscita di Mew e Matthew​, ma senza dare spiegazioni sul perché avessero scelto di lasciare la trasmissione.

Le teorie e i rumors sui motivi dell'abbandono si sono moltiplicati a vista d'occhio, tanto da generare persino delle fake news. A riportarne una è stato un utente anonimo che ha scritto a uno degli esperti di gossip della rete, Amedeo Venza, il quale ha poi ricondiviso nelle stories cosa gli è stato riferito:

"Ciao Ame, volevo informarti che Matthew e Mew hanno lasciato il programma perché volevano viversi la loro storia lontano dalle telecamere. Questo è il motivo principale e soprattutto lui era molto nervoso ultimamente, perché si sentiva troppo osservato e giudicato. Te lo dico perché conosco molto bene sua sorella."

A queste dichiarazioni ha risposto infuriata proprio la sorella di Matthew, smentendo categoricamente che le motivazioni fossero queste:

"Ma chi siete, chi vi conosce,? E poi smettetela subito, prima che vi segnali uno a uno"

Al momento, continua il mistero sulle motivazioni che hanno portato Mew e Matthew a lasciare Amici ed è improbabile che la produzione del talent riveli qualcosa, forse, proprio per rispettare la privacy dei due cantanti.

