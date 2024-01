Amici 23, la sfuriata di Anna Pettinelli contro Ayle: "Non voglio più perdere tempo, ti lamenti continuamente" (VIDEO)

Gossip TV

Anna Pettinelli sbotta furiosa contro il suo allievo ad Amici 23.

Non c'è pace per Ayle, che ha ricevuto l’ennesimo rimprovero da parte di Anna Pettinelli. La professoressa di canto di Amici 23 ha convocato il suo allievo per mostrargli tutti gli episodi in cui si è lamentatoe si è rifiutato di eseguire i compiti assegnati dagli altri coach della scuola.

Ayle e la ramanzina di Anna Pettinelli

Nel daytime di ieri di Amici 23 è andato in onda un nuovo scontro tra Anna Pettinelli e il suo allievo Ayle. Stanca del comportamento assunto dal cantante, che continua a lamentarsi e rifiutare i compiti assegnati dagli altri professori della scuola, la speaker radiofonica ha letteralmente sbottato:

A me sembra che quando parlo con te sono solo parole al vento. Ti trasferisco dei concetti, ne parliamo con le buone e con le cattive, poi ricominciamo daccapo tutta la solfa [...] Pensi che tutta questa organizzazione, tutto questo posto di gente che lavora, prende tonalità e taglia pezzi, possa stare dietro i tuoi capricci? Conta fino a tre prima di parlare. Prima di dire che il pezzo che ti è stato assegnato è una mer*da lo ascolti quattro volte? Conta fino a 120 prima di parlare!

Ayle ha provato a replicare per spiegare la sua posizione, ma la Pettinelli ha continuato furiosa:

Il problema è che qualsiasi cosa tu faccia, un pezzo forte o un pezzo non forte, tu ti lamenti continuamente. Non è possibile, capisci che tutto questo tempo perso invece di metterlo a frutto e provare una canzone lo passi a fare polemica. Una polemica infinita. Non è possibile perdere tutta questa energia dietro a “lo faccio” poi “non lo faccio”, poi dici che non hai detto una cosa…Basta Ayle. Sono capricci da bimbetto, non sei un bimbetto. Ti giuro, vengo da te tutte le volte e dopo penso “avrà capito, non ci ricadrà” e invece ci ricaschi.

La tua lista l’ho guardata. Ci sono pezzi che tu hai scelto che abbiamo preso e buttato via. Hai buttato tre giorni di lavoro, non può essere. Lo dico per te, sono stufa di sentirti lamentare di tutto. Ora hai due chance definitive. O prepari Gazzelle o prepari – perché l’ho scelta io – Importante di Marracash. E’ l’ultima volta. Non ti voglio più sentire parlare. Non voglio più perdere tempo con te. Devi lavorare Ayle. Si lavora, si china la testa e si fa quello c’è da fare. Menomale che non hai fatto il compito così lo ripassi. Lavora!

