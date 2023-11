Amici 23, la madre di Nicholas Borgogni si scaglia contro Alessandra Celentano: "Lasci in pace mio figlio!"

Gossip TV

La madre di Nicholas Borgogni, uno dei ballerini di Amici 23, si è scagliata contro la professoressa più severa del talent: Alessandra Celentano. Ecco cosa è successo!

Nella nuova classe di Amici 23, uno dei ballerini di Raimondo Todaro, Nicholas Borgogni, è stato più volte sottoposto alle prove e ai compiti della severa Alessandra Celentanto, la quale è sempre più convinta che il giovane allievo non sia adatto al mondo della danza. In uno degli ultimi daytime, all'ennesimo compito assegnatogli, questa volta da Emanuel Lo, con la motivazione che non fosse un ballerino versatile, Nicholas ha avuto un momento di sconforto, acuito da un'accesa discussione con il compagno di ballo, Kumo.

Amici 23, la madre di Nicholas contro Alessandra Celentano: "Basta tartassare mio figlio!"

Nel corso dell'ultimo daytime, Nicholas si è detto molto sconfortato per il nuovo compito che Emanuel Lo ha pensato di assegnargli, una complessa coreografia di hip hop, tanto che si è sfogato con i compagni del talent di Canale5 targato Mediaset e ha rivelato di essere molto stanco di queste continue prove. Kumo ha rincarato la dose, ammettendo prima che dato che non aveva studiato hip hop questo compito sarebbe stato per lui molto difficile, per poi rivelare in separata sede agli altri ragazzi di come trovasse Nicholas impreparato e per nulla formato dal punto di vita della danza, per la sua età. Tra i due era nata un'accesa discussione, nella quale gli altri ballerini avevano però preso le difese di Nicholas, accusando Kumo di aver parlato alle spalle del compagno.

Oltre alle incomprensioni con gli altri ballerini, Nicholas ha dovuto affrontare anche le diverse prove che gli ha sottoposto la maestra Celentano, la quale non ha mai mancato di fargli notare quanto fosse inadatto come ballerino. Dati i continui commenti, a intervenire contro la prof del talent condotto da Maria De Filippi è stata la madre di Nicholas Borgogni, la quale ha così dichiarato al settimanale Dipiù Tv:

"Basta umiliare Nicholas, lui ha sofferto tanto per la danza. Per danzare e studiare si è impegnato moltissimo e ha fatto sacrifici. Maestra Celentano, lasci in pace mio figlio! Ho seguito tutti i daytime ed è per questo che parlo così"

Scopri le ultime news su Amici