Amici 23, la dedica di Lorella Cuccarini a Spacehippiez: "Non meritavi di uscire così"

Lorella Cuccarini commenta sui social l'eliminazione di Spacehippiez da Amici 23.

La puntata di ieri di Amici 23 ha visto l'eliminazione definitiva di Spacehippiez. L'uscita di scena del cantante, che è stato messo in sfida da Anna Pettinelli, ha spiazzato tutti compresa la professoressa Lorella Cuccarini, che ha voluto fare una dolce dedica sui social al suo ormai ex allievo.

Spacehippiez eliminato: la reazione di Lorella Cuccarini

Colpo di scena nell'ultima puntata di Amici 23, andata in onda ieri domenica 22 ottobre su Canale 5. Anna pettinelli ha deciso di mandare in sfida immediata uno degli allievi di Lorella Cuccarini. Ad avere la peggio è stato Spacehippiez che ha perso la sfida lasciando il suo posto nella scuola a Samuspina.

Un'eliminazione che ha spiazzato sia la Cuccarini che tutti gli allievi della scuola che non sono riusciti a trattenere le lacrime nel vedere andar via il loro compagno. "Grazie per questa esperienza, resterete sempre nel mio cuore" ha dichiarato Spacehippiez prima di lasciare lo studio. A consolarlo ci ha pensato la sua coach che, subito dopo la puntata di Amici, ha deciso di intervenire sui social e fare una dolce dedica al cantante:

Caro Leonardo, non meritavi di uscire così in fretta e, onestamente, non nella sfida di oggi. Spero tu possa avere tante altre opportunità. Continua a studiare, a scrivere e resta come sei, diverso da tutti.

