Amici 23, Kia si sfoga con Lorella Cuccarini dopo le critiche di Rudy Zerbi: "Non riesco a vedermi bella" [VIDEO]

Dopo aver ricevuto le critiche di Rudy Zerbi in puntata, Kia chiede un confronto alla sua insegnante, Lorella Cuccarini.

Le tensioni nella scuola di Amici 23 continuano a crescere, anche in vista del Serale sempre più imminente e non mancano i momenti di sconforto per alcuni degli allievi del talent di Canale5. Nella puntata andata in onda domenica 18 febbraio, in particolare, le critiche ricevute da Rudy Zerbi hanno portato Kia ad avere un piccolo momento di tristezza e dubbio sulle sue capacità.

Amici 23, Kia si sfoga con Lorella Cuccarini: "Ho lavorato tanto sulla mia autostima, ma fatico a vedermi bella..." [VIDEO]

Nel corso del daytime di oggi, 20 febbraio, Kia ha chiesto alla sua insegnante, Lorella Cuccarini, di poter avere un confronto, perché alcune affermazioni di Rudy Zerbi l'avevano colpita. Dopo la sua esibizione, infatti, il coach e produttore aveva stroncato Kia, dicendole:

"Sei molto impostata, come se volessi fare la cantante, piuttosto che esserla. Anche durante ogni singola esibizione fai questo gesto di chiudere gli occhi e mettere la mano accanto al microfono, sempre, ogni volta"

Turbata da queste parole, Kia ha deciso di parlare con Lorella Cuccarini:

"Ti voglio chiedere scusa per questo mio blocco. Sono molto emotiva e mi inganna questa emotività. C'è una parte di me che mi disgusta, è il mio corpo. Ho lavorato sulla mia autostima, ma non ce la faccio. Ho paura di deluderti"

Lorella l'ha rassicurata, ricordandole che non deve pensare di deluderla, ma di vivere sé stessa, il suo corpo:

"Sei bellissima, devi preoccuparti di tirar fuori chi sei. Dobbiamo superare questo blocco, usa il tuo corpo, impara a viverlo. Sei bella fuori, ma soprattutto anche dentro. Hai personalità, si sente, sia vocale che interpretativa"

Pur essendo stata rassicurata da Lorella, Kia è tornata in casetta ancora afflitta e si è confrontata con gli allievi del programma di Maria De Filippi:

"Dal collo in giù non mi piaccio. non riesco a prendere confidenza. Mi faccio sch***. A me dispiace tanto, ho lavorato sulla mia autostima. Alle medie mi prendevano in giro perché ero in carne e vorrei piacere a tutti per non ricordare quel periodo."

