Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Emma Marrone tra gli ospiti in studio

Ecco cosa succederà nella nuova puntata di Amici 23.

Oggi, domenica 15 ottobre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti in studio la star mondiale della danza Sergio Bernal e la cantante Emma Marrone, che presenterà il nuovo singolo Iniziamo dalla fine estratto dall'album Souvenir.

La nuova puntata di Amici

Manca davvero pochissimo alla nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda oggi su Canale 5. Brutte notizie per uno dei cantanti della scuola che, stando alle anticipazioni, riceverà il primo provvedimento disciplinare. Ospiti in studio la star mondiale della danza Sergio Bernal, che valuterà le esibizioni dei ballerini. Ad avere la meglio sarà Simone.

Spazio poi alla gara di improvvisazione che sarà giudicata da Andrea Alemanno, il rappresentante italiano World of dance. La gara di canto, invece, sarà giudicata dalla cantante Emma. In collegamento per la gara inediti il produttore e compositore Katoo. Non mancheranno i scontri in studio con i professori e la sfida per la ballerina Chiara Porchianello voluta da Raimondo Todaro.

Ricordiamo che gli allievi di Amici 23 sono: Matthew, Dustin, Mida, Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni, Elia Fiore, Mew, Simone Galluzzo, Stella Cardone, Holy Francisco, Chiara Porchianello, Petit, Spacehippiez, Sofia Cagnetti, Gaia De Martino, Lil Jolie, Kumo, Sarah Toscano ed Ezio Liberatore. L'appuntamento è per oggi, domenica 15 ottobre, alle 14.10 su Canale 5.

