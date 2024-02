Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Aka7even tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Nuovo appuntamento oggi con i ragazzi della 23esima edizione di Amici.

L'attesa è finita! Oggi, domenica 4 febbraio 2024 su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Super ospite in studio l'ex amatissimo allievo e cantautore dell'urban-pop italiano Aka7even, che presenterà il suo ultimo singolo "Non dimenticare".

La nuova puntata di Amici 23

Continua la corsa verso il Serale per i ragazzi della 23esima edizione di Amici. Stando alle anticipazioni, nella nuova puntata di oggi assisteremo a una nuova eliminazione. A lasciare la scuola sarà un ballerino molto amato e seguito. A giudicare la gara di canto ci saranno la cantautrice Noemi e l'attrice e cantante Drusilla Foer, in tour con il suo nuovo spettacolo dl 14 febbraio.

A valutare le esizioni dei ballerini della scuola di Amici ci sarà l'etoile e direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma, Eleonora Abbagnato. A giudicare, infine, la gara cover il creator, scrittore e speaker Wad. Non mancheranno, come sempre, le discussioni in studio tra i professori del talent show di Maria De Filippi.

Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara sono: i ballerini Dustin, Marisol, Nicholas, Giovanni, Gaia, Lucia, Sofia, Simone, Kumo; e i cantanti Sarah, Kia, Mida, Nahaze, Ayle, Martina, Lil Jolie, Petit, Malìa e Holden.

