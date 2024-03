Amici 23, i magliati su chi è meritevole per il Serale: Kia e Ayle ultimi. Lui sbotta: "Questa classifica è ingiusta" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di Amici 23 di oggi, i magliati hanno stilato una classifica su chi è meritevole di arrivare al Serale. Ayle arriva tra gli ultimi e reagisce così!

Il daytime di oggi di Amici 23, in onda su Canale5, ha mostrato ancora una volta come il Serale stia occupando sempre più spazio anche nella fascia pomeridiana del talent show di Maria De Filippi. Infatti, prima i 7 allievi ancora senza maglia si sono esibiti per una televoto lampo e poi hanno assistito alla classifica che i magliati hanno stilato su chi, secondo loro, è meritevole del Serale. Tra gli ultimi classificati c'erano Kia e Ayle e quest'ultimo non l'ha presa benissimo.

Amici 23, Ayle sbotta dopo aver visto la classifica dei magliati su chi merita il Serale: "Ma vaff******" [VIDEO]

Rientrati in casetta dopo la prova per il televoto in studio, i 7 allievi senza la maglia - Giovanni, Sarah, Kumo, Kia, Nahaze, Lil Jolie e Ayle - hanno trovato i magliati riuniti nella sala relax. Su invito della produzione, ognuno di loro ha stilato la classifica dei 5 allievi (questo è il numero delle maglie disponibili) che meritano il Serale. Nella classifica, Kia e Ayle sono tra gli ultimi.

Mentre la cantante ha affermato di non averla presa sul personale, Ayle si è mostrato molto infastidito e non ha fatto nulla per nasconderlo. Il cantante di Anna Pettinelli non ha ricucito del tutto il rapporto con i suoi compagni di percorso, dopo l'ultima bravata di voler lasciare la scuola, per poi chiedere di ritornare dopo poche ore. Ayle ha chiesto ai suoi compagni chi non l'avesse inserito nella classifica e sia Nicholas sia Gaia hanno ammesso con onestà di non ritenerlo meritevole del Serale:

"Non so che c**** dire. Non è per voi, non l'ho presa sul personale per voi. Per come mi sono comportato non penso che mi sono meritato niente da voi"

Ayle si è poi allontanato in giardino ed è stato raggiunto da Nahaze, Petit, Sarah e Kia. Quest'ultima ha affermato che questa classifica sia dovuta anche al lato umano, perché gli altri sono molto uniti e lei è arrivata da molto poco. Ayle ha replicato che a lui non interessa del giudizio degli altri:

"Sai come rido quando piglio la maglia e tutti ci restano male? Io ho Anna che crede in me. Ovvio che mi dispiace che devo essere giudicato da persone sul mio stesso livello"

Petit e Sarah hanno però replicato che spesso è il suo comportamento ad allontanare le simpatie del pubblico e che il suo comportamento fa tanto, perché Ayle dà tutto per scontato e non si impegna come dovrebbe.

Scopri le ultime news su Amici