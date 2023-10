Amici 23, Holy Francisco e Mida ai ferri corti: "Non rompere il c****! [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23, Holy Francisco e Mida sono ai ferri corti: ecco cosa è successo!

Il daytime di Amici 23 ha visto diversi momenti intensi, tra cui una lite tra Holy Francisco e Mida, a causa di una decisione riguardante una sfida che il cantante di Anna Pettinelli avrebbe dovuto affrontare. Tra i due alunni sono volate parole pesanti e il clima in casetta si è fatto più teso.

Amici 23, lite furiosa tra Holy Francisco e Mida

Dopo la parentesi dedicata a Ezio, in casetta è stato mostrato il provino di Ayle, un nuovo allievo che potrebbe essere l'opponente di Holy Francisco nella sfida che lo aspetta. Dato che la sfida non è stata registrata in puntata, con il pubblico, è lecito pensare che sarà registrata per il daytime: una scelta che ha provocato non pochi fastidi in Mida, che già all'inizio del pomeridiano è stato redarguito da Simone sul non stuzzicare eccessivamente Holy.

In seguito alla visione del provino di Ayle, Holy è entrato in paranoia e si è sentito minacciato perché riteneva che potesse essere il suo opponente. Nella sua stanza, ha provato a sfogarsi con Mew e Mida, ma con quest'ultimo c'è stata un'accesa discussione. Infatti, non appena il cantante di Lorella Cuccarini provava a parlare, Holy ha reagito infuriandosi e urlandogli contro:

"Succede sempre il delirio con te. Me le tiri dalla bocca, c****. Eh, no, Fra. Mamma mia...basta, ca***, si è capito che non siamo compatibili Mida. Per quieto vivere non parliamoci e non rompermi i cogl***. Tu hai passato la tua sfida è sei tranquillo, io no. Sto esprimendo il mio disagio e tu sopra a fare 'gne, gne, gne'. Stavo parlando e mi hai parlato sopra. Esci che è meglio, va'"

Non è certo la prima volta che i due cantanti non sembrano in grado di trovare un punto di incontro, ma a questa già naturale antipatia si somma anche la tensione dovuta alle sfide e alla paura di essere eliminati.

In casetta Holy Francisco continua a confrontarsi con i compagni sul casting dell'aspirante allievo e… #Amici23 pic.twitter.com/kjypuif66S — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 30, 2023

