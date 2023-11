Amici 23, Holy Francisco deluso dopo la puntata: "Ho peccato con un pezzo su cui ero sicuro" [VIDEO]

Gossip TV

Holy Francisco, nel daytime di Amici 23, ha mostrato la sua delusione per il giudizio di Tommaso Paradiso dopo la sua esibizione. Ecco cosa è successo.

Nell'ultima puntata di Amici 23, Holy Francisco si è esibito con un pezzo di Tommaso Paradiso proprio davanti al cantante, giudice della gara di canto. Nonostante i complimenti del cantante, l'allievo di Anna Pettinelli si è mostrato sconfortato durante il daytime, provocando anche la rabbia di Sarah.

Amici 23, Holy Francisco deluso per la sua esibizione, Sarah furiosa lo zittisce: "Non ti parlo se fai così"

Nel corso del daytime di oggi, lunedì 13 novembre, Holy Francisco si è lasciato andare a un lungo sfogo per la delusione di non aver impressionato abbastanza Tommaso Paradiso, durante la puntata di ieri, andata in onda su Canale5. Per l'allievo del talent Mediaset condotto da Maria De Filippi la delusione di non essere risultato il migliore è molta e ha fatto nulla per nasconderla:

"Il vero problema è che ho cantato davanti a lui e non... non sono stato premiato dall'autore, quando interpreti la sua canzone. Ho peccato su un pezzo su cui mi sentivo tanto sicuro. Che cosa umiliante."

A rispondergli è arrivata Sarah, che ha cercato di far ragionare il cantante:

"Non ti parlo se dici così, ma ti rendi conto? Ti ha detto delle belle parole, che gli sei arrivato, che gli sono arrivate le sue parole, sei arrivato penultimo perché tutti abbiamo fatto delle belle esibizioni. Ma gli sei piaciuto, però se vedi tutto in maniera negativa, non vai avanti"

Indifferente alle sue parole, Holy Francisco ha proseguito, dicendo:

"Mi sembra che tutti abbiano il loro momento di redenzione, prima andavi male anche tu, ora invece sono due settimane che sei seconda. No, non so che fare, non capisco"

Scopri le ultime news su Amici