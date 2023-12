Amici 23, Holden sbotta contro Rudy Zerbi: "Mi sto sentendo male qui dentro, non posso continuare, cacciatemi!" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di oggi ad Amici 23, Holden ha un crollo e sbotta duramente contro Rudy Zerbi. Ecco cosa è successo!

Il daytime di Amici 23 di oggi, venerdì 15 dicembre, si è rivelato ricco di sorprese: Holden, infatti, in maniera del tutto inaspettata, ha sbottato contro Rudy Zerbi, lasciando allibiti i suoi compagni di squadra e il professore, collegato telefonicamente con la casetta del programma di Canale5.

Amici 23, Holden sbotta contro Rudy Zerbi: "Così non ce la faccio, cacciatemi a questo punto, non mi interessa"

La squadra di Rudy Zerbi, formata da Petit, Lil Jolie e Holden, aveva ricevuto come premio per l'ottimo lavoro svolto sui brani cult della musica italiana un'ulteriore canzone su cui lavorare e "divertirsi" a giocare con la musica. Dato il periodo natalizio, Zerbi aveva suggerito che si dedicassero a un classico natalizio. Così, come mostrato nel video del programma condotto da Maria De Filippi, i tre cantanti erano riuniti in sala prove per occuparsi delle modifiche da apportare a Last Christmas, con risultati particolarmente soddisfacenti per gli allievi.

Visto il buon lavoro fatto, ai ragazzi è stata data la possibilità di far uscire il pezzo rivisitato sulle piattaforme digitali e questo ha provocato la reazione negativa di Holden, che ha deciso di tirarsi indietro. Appresa la decisione dell'allievo, Rudy Zerbi ha chiamato in casetta e chiesto un confronto telefonico con i ragazzi:

"Ragazzi, ciao. Allora, volevo farvi i complimenti per il vostro lavoro sulla canzone di Natale, ma sono molto sorpreso di come avete deciso di tirarvi indietro, quando mi hanno detto che potevate uscire sulle piattaforme digitali. Sono fiero di come l'avete realizzato e non capisco come non possa sposarsi bene con il vostro profilo artistico, non capisco..."

Il discorso di Rudy viene interrotto da Holden che sembra palesemente in crisi:

"Rudy, scusami, ma ti devo interrompere, noi sappiamo ora che questo pezzo deve uscire sulle piattaforme... Io non riesco ad avere questa conversazione adesso. Non faccio uscire cose su cui non ho lavorato, non abbiamo avuto mezzi o tempi giusti. Non mi sento di restare calmo... Mi sto sentendo male qui dentro, non riesco...Allora, cacciatemi... Mi sto sentendo male, mi sto sentendo male!"

Zerbi ha provato a farlo ragionare, ma nel frattempo Holden lascia lo studio di registrazione, lasciando allibiti anche il professore, che decide di continuare il discorso con Petit e Lil Jolie, incoraggiandoli a non mollare su questo progetto:

"Se Holden non lo vorrà fare, la farete voi la sua parte. Questa è una bellissima opportunità, non sprecatela!"

Scopri le ultime news su Amici