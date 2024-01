Amici 23, Holden e la cotta per Francesca Tocca, Raimondo Todaro: "Prima o poi dovrai uscire" [VIDEO]

Gossip TV

Ad Amici 23, Maria De Filippi svela della cotta di Holden per Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro!

Oggi, 28 gennaio, su Canale5 è andata in onda una nuova puntata di Amici 23, il talent show di Maria De Filippi. Quasi in apertura di puntata, dopo l'esibizione di un passo a due di Giovanni e la ballerina professionista Francesca Tocca, è stato svelato un divertente retroscena che, indirettamente, coinvolgeva lei e il cantante Holden.

Amici 23, Holden e la cotta per Francesca Tocca: "Mi piacciono i suoi passi a due"

Holden è stato tra i protagonisti di questa puntata: il cantante, infatti, ha presentato il suo terzo inedito, Solo stanotte, già diventato una hit sul web, e per lui Maria De Filippi ha organizzato una divertente caccia al tesoro che aveva come premio finale il suo primo Disco d'Oro! Ma, non solo: la conduttrice, infatti, ha smascherato la cotta che Holden ha per Francesca Tocca, ballerina professionista del programma e moglie di Raimondo Todaro.

Durante la gara di ballo, giudicata da Nancy Berti, si sono esibiti Giovanni e Francesca e dopo la dimostrazione della ballerina professionista, la conduttrice si è rivolta a Holden e gli ha detto:

"Holden, so che ti piacciono i passi a due!"

A queste parole, Holden è diventato rosso e non ha trattenuto un sorriso imbarazzato, per poi dichiarare:"Sì, molto, soprattutto quelli della Tocca", provocando la reazione divertita di Raimondo Todaro, che gli ha risposto:

"Bravo, Holden. Prima o poi dovrai uscire da sta scuola!"

