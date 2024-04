Amici 23, Giovanni Tesse lascia la scuola: la lettera inaspettata di Nicholas Borgogni e le lacrime di Petit (VIDEO)

Gossip TV

Giovanni Tesse riceve una lettera da parte di Nicholas Borgogni prima di lasciare la casetta di Amici.

Il ballerino Giovanni Tesse è stato uno dei protagonisti più apprezzati e amati sia fuori che dentro la scuola di Amici 23. La sua eliminazione dal Serale, infatti, è stato un duro colpo per molti ragazzi. Tra tutti il cantante Petit, che non è riuscito a nascondere il suo dispiacere in casetta.

L'uscita di scena di Giovanni

Nel daytime di oggi di Amici 23 è andata in onda l'uscita di scena di Giovanni Tesse. Dopo aver salutato i suoi compagni di avventura in casetta, l'ex allievo di Raimondo Todaro ha ricevuto una lettera inaspettata da parte di Nicholas Borgogni, anche lui eliminato durante la seconda puntata del Serale.

"Gio, anche se ultimamente non potevo vederti, sei stato un ottimo compagno. Non dimenticherò quello che abbiamo vissuto. Ci chiariremo fuori con un caffè a Genova, che ovviamente pagherai tu" ha letto Giovanni divertito e felice "Sono contentissimo, era la prima cosa che volevo fare appena uscito da qua".

L'eliminazione di Giovanni ha letteralmente destabilizzato Petit, che non è riuscito a trattenere le lacrime. Parlando con Marisol, il cantante della squadra Zerbi-Cele ha infatti confessato:

Sono contento da una parte, ma dall'altra no perché Gio per me era quella persona che mi faceva staccare. Ma perché voi due oggi? In ogni caso sarebbe stata una perdita. Per me erano le due persone più importanti qua dentro (riferendosi a Marisol e Giovanni ndr). Meno male che ci sei tu, se uscivi pure te mi sentivo veramente male.

