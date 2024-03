Amici 23, Giovanni si confida con i professionisti: "Se ce la facessi, ripagherei i miei genitori dei loro sacrifici" [VIDEO]

Gossip TV

Durante il daytime di oggi ad Amici 23, Giovanni si è confidato con i professionisti sulle possibilità di andare al Serale!

Oggi, ad Amici 23, Giovanni si è confidato con i professionisti del programma di Maria De Filippi e non ha potuto non ringraziare i ballerini per la bellissima esperienza nel talent show di Canale5.

Amici 23, Giovanni si confida con i professionisti: "Grazie a voi, qui ho realizzato un sogno" [VIDEO]

Giovanni è tra i ballerini che ancora non ha ottentuo la maglia per il Serale. Dopo una lezione con Francesca Tocca e Umberto Gaudino, l'allievo di Todaro ha espresso il suo pensiero:

"Se ci riuscissi, non ci crederei. Per me pensare che quelli che ho sempre visto, della mia categoria, come Mattia, sono arrivati lì e potrei esserci anche io...non ci crederei. Se non fosse stato per voi, per Raimondo, il massimo a cui avrei potuto aspirare fuori di qui era ballare a un matrimonio con mia sorella per potermi guadagnare qualcosa per pagarmi gli stage. Perché sapete che costano tantissimo! Ed è vero che toglievo il tempo allo studio, ma studiavo di notte e non mi interessava. Se penso che sono così vicino, il Serale è una cosa troppo grande per me, sono piccolo, ma non di età. Però se ce la facessi, ripagherei i miei genitori dei loro sacrifici..."

Umberto gli ha chiesto cosa prova nel vedere gli altri con la maglia e Giovanni non ha nascosto di desiderare quella maglia:

"Tutto, da settembre a oggi, è una preparazione per il Serale. E io la voglio quella maglia, sono a tanto così. Già quando hanno dato la maglia a Dustin mi sono reso conto della realtà. Immagina che quando la vedo in casa, nemmeno mi avvicino. Dei ballerini siamo solo io e Kumo a non averla. Se dovessi prenderla, non credo che proverò più un'emozione così grande, non tutti riescono a fare Amici. Quella maglia sarebbe, se la descrivessi con una parola, sacrificio, ma anche l'inizio di qualcosa di nuovo!"

Scopri le ultime news su Amici