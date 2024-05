Amici 23, Garrison sul rapporto con Alessandra Celentano: "Ha sempre ragione, ma a volte contesto i suoi modi"

Gossip TV

Il coreografo Garrison Rochelle vuota il sacco e parla del bellissimo rapporto che lo lega all'amata e temuta insegnante di Amici, Alessandra Celentano.

Garrison Rochelle è tornato a parlare di Amici e non solo. Intervistato da Superguidatv, in occasione della presentazione del libro di Alessandra Celentano “Chiamatemi maestra”, il coreografo ha rotto il silenzio sulla professoressa del talent show di Maria De Filippi.

La verità sul rapporto tra Garrison e la maestra Celentano

A pochi giorni dalla finalissima di Amici 23, che ha visto trionfare la cantante Sarah, il coreografo Garrison Rochelle ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui si è raccontato e parlato del bellissimo rapporto di amicizia che lo lega ancora oggi ad Alessandra Celentano, la tenuta e amata insegnante di danza del talent show di Maria De Filippi:

Con Alessandra siamo amici da oltre quarant’anni. Ho letto il libro questa mattina e sono rimasto colpito quando mi sono accorto che mi aveva dedicato un intero capitolo. Mi sono commosso. Per me Alessandra è famiglia, ci siamo sostenuti a vicenda anche in momenti difficili come la perdita dei genitori e la separazione dal marito. In televisione siamo diventati dei punti di riferimento perché conosciamo bene la danza e abbiamo messo la nostra esperienza al servizio degli allievi.

Garrisol e la maestra Celentano sono stati, e sono ancora oggi, dei veri e propri punti di riferimento per i ragazzi di Amici. Durante le loro partecipazioni al programma di Canale 5, però, non sono mancati gli scontri in studio. Il motivo? Secondo Garrison, Alessandra è stata sempre molto severa e diretta nei giudizi:

Io riconosco di essere patetico nel senso che sono molto emotivo. Mi capita di commuovermi spesso anche davanti la tv. Alessandra ha sempre ragione ma a volte contesto i suoi modi. Io sono più garbato nei giudizi e nelle critiche mentre a lei non gliene frega nulla, è diretta.

Garrison e le parole su Stefano De Martino

Tra i tanti ballerini e professionisti passati ad Amici quando Garrison era professore c’è anche Stefano De Martino, oggi conduttore di Stasera tutto è possibile e presto al timone di Affari Tuoi sulla Rai. A proposito della carriera intrapresa dall'ex compagno di Belen Rodriguez, il coreografo ha confessato:

Stefano è un bravo ballerino ma è interessante il percorso che ha fatto. Ho visto di recente il suo spettacolo e sono rimasto a bocca aperta. Quando Stefano è entrato ad Amici non voleva mai rispondere alle domande perché aveva timore di non saper parlare bene in italiano. Ora invece è un talento eclettico: sa ballare, cantare, recitare. E’ bravissimo.

