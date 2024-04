Amici 23, Gaia De Martino torna sui social dopo l'eliminazione: "Mi sono presa del tempo perché quest’esperienza..."

Gossip TV

Le prime dichiarazioni sui social della ballerina Gaia De Martino dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 23.

Gaia De Martino è la settima eliminata dal Serale di Amici 23. La giovane e talentuosa ballerina ha perso al ballottaggio finale contro la cantante Sarah Toscano ed è stata costretta a lasciare il talent show di Maria De Filippi. Un'eliminazione inaspettata che è stata commentata sui social dalla diretta interessata.

Gaia torna sui social dopo Amici

La quinta puntata del Serale ha visto l'eliminazione di due allieve della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Sia Lil Jolie che Gaia De Martino hanno perso ai loro rispettivi ballottaggi finali contro Sarah Toscano e sono state costrette a lasciare la scuola di Amici. Un'uscita di scena che è stata commentata dalla ballerina che, a poche ore dalla messa in onda, è tornata sui social per fare un bilancio del suo percorso e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi:

Mi sono presa del tempo perché quest’esperienza a me ha cambiato la vita in quella casetta vivono e vivranno per sempre una marea di mie prime volte e la prima volta non si scorda mai!!!!!CHE ESPERIENZA sognante indescrivibile impossibile da realizzare….Era il mio anno questo lo sentivo dentro profondamente mi sentivo al posto giusto con le persone giuste circondata da musica e danza e voglia di farmi conoscere senza paura. Ho superato limiti impensabili ho abbattuto barriere e ho pianto tutti i giorni perché il pianto per me è sfogo e reputo vita anche quello! Mi sono aperta a me stessa e agli altri con sincerità e fiducia.

Ho conosciuto dei ragazzi incredibili ho coltivato dei rapporti indelebili voglio un grande bene a tutti i ragazzi e ho a cuore un qualcosa di ognuno di loro! Questo è un posto meraviglioso e le persone che ci seguono 24su24 ci vivono con amore e si dedicano a noi senza farci mancare nulla infatti i grazie non basteranno mai. Voglio ringraziare tutti i professionisti, mi avete spinto a fare cose che non pensavo di poter fare mi avete capita accogliendo le mie fragilità…sopratutto tu Elena D'Amario quel desiderio di ascoltarsi e capirsi non me lo dimenticherò mai e tu Giulia Stabile ANIMA SPECIALE..

La dolce e talentuosa ballerina ha poi concluso ringraziando la conduttrice Maria De Filippi e il suo amato coach Raimondo:

Ringrazio Maria per l’amore che nutre per ognuno di noi è un onore immenso. Ringrazio tutti anche chi non conosco! E ringrazio te Raimondo, che hai creduto in me come nessuno te lo ripeto con sicurezza e fermezza mi hai cambiato la vita. Ti sono grata per tutto per i momenti in cui mi hai dato conforto ti sono grata per avermi voluta , accetta per la persona che sono e per aver creduto in me fino alla fine! Ringrazio a cuore aperto tutti i ragazzi di Witty a cui voglio bene tanto!! Grazie pubblico per avermi voluta bene per avermi sostenuta vi sentivo tanto anche da lontano emanate un calore fortissimo!!!!!! Il cambiamento esiste bisogna solo volerlo e andarci contro! Con l’amore si possono superare limiti impensabili GRAZIE AMICI non vi dimenticherò mai.

