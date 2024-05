Amici 23, Gaia De Martino posta un video e i fan sognano: è rivolto a Mida?

Gossip TV

La ballerina di Amici 23 Gaia De Martino ha postato un video che i fan hanno associato immediatamente a Mida. Sarà davvero così? Ecco tutto quello che sappiamo!

In questa edizione di Amici 23, una delle coppie che ha fatto sognare i fan è stata quella di Gaia De Martino e Mida: la ballerina e il cantante si sono scoperti innamorati e hanno iniziato una relazione che si è, tuttavia, conclusa poco prima dell'inizio del Serale. Dopo l'eliminazione di Gaia, l'ex allieva del programma di Amici di Maria De Filippi è tornata a parlare dell'amore con Mida e nelle scorse ore ha pubblicato un video che ha riacceso le speranze dei fan.

Amici 23, Gaia De Martino pubblica un video e i fan sognano: riguarda Mida?

Alla fine della storia tra Gaia e Mida i fan non si sono del tutto rassegnati e ogni movimento social della ballerina o qualsiasi riferimento che il cantante si lascia sfuggire nel programma di Canale5 sull'ex fidanzata non fanno che alimentare le speranze di vederli tornare insieme. Tuttavia, almeno per il momento, questa eventualità non si presenterà molto facilmente. Gaia, a Verissimo, ha dichiarato che non sa se aspetterà Mida una volta uscito dal programma di Amici 23, ma che sicuramente avranno modo di parlare.

La ballerina, inoltre, ha rimosso un video in cui appariva con Mida, quando ancora erano una coppia nella scuola di Amici e ha preferito pubblicare soltanto gli scatti con gli altri componenti del talent. Tutti indizi che sembrano intendere che Gaia abbia deciso di voltare pagina e di non ripensare più al passato.

Eppure, nelle scorse ore, la ballerina ha postato nelle stories di Instagram un video che ha riacceso le speranze dei fan: il filmato in questione è tratto da una puntata di Uomini e Donne e vede Maria De Filippi protagonista di un lungo discorso sull'amore e che per i fan è riferito proprio alla relazione con Mida!

Amici 23, il video pubblicato da Gaia De Martino è un indizio su un possibile ritorno di fiamma?

Nel video pubblicato da Gaia De Martino, la conduttrice dei programmi del pomeriggio di Canale5 si fa portavoce di un discorso sull'amore e sulle relazioni che sembra riferito a Gaia e Mida. Le sue parole, infatti, sono le seguenti:

"Le storie non sono mai fatte come le vogliamo noi, c’è una storia, ci sono dei comportamenti, ci sono delle reazioni no? È fatta di discussioni, è fatta di non capirsi, è fatta di capirsi, di andare d’accordo, di non andare d’accordo, è fatta di tante cose, ma io, io, io, in una storia non c’è"

Che questo sia un indizio che Gaia ha cambiato idea sulla storia d'amore con Mida e intende riaprire questa porta, una volta che il talent sarà concluso? Oppure, potrebbe essere una sottile frecciatina al comportamento del cantante nei suoi confronti, durante le ultime settimane di convivenza in casetta?

Mida, infatti, aveva deciso di chiudere con lei per pensare al suo percorso e si era progressivamente allontanato da Gaia, arrivando a ignorare il suo compleanno. Forse, pubblicando queste parole, Gaia vuole lanciare un messaggio a sé stessa e ai fan: ciò che non ha funzionato nella storia con Mida è stata proprio l'assenza di comunicazione e un certo egoismo da parte del cantante?

