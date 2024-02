Amici 23, Gaia accede al Serale e scoppia a piangere: il video della reazione della ballerina è già virale [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso della puntata di oggi di Amici 23, Gaia ha ricevuto la maglia per il Serale: ecco la sua reazione!

Nel corso della puntata di oggi, domenica 11 febbraio, di Amici 23, Gaia ha ricevuto da Raimondo Todaro la maglia del Serale e la sua reazione è diventata virale sul web.

Amici 23, Gaia assente in puntata: convocata in studio, riceve la maglia del Serale!

Poco dopo aver mostrato la classifica della gara di ballo, Maria De Filippi ha chiesto alla produzione di aprire il collegamento con la casetta, perché Gaia è ancora lì a causa del fastidio al ginocchio. La ballerina non lo sa ancora, ma Raimondo ha deciso di assegnarle la maglia per il Serale! Quando Maria chiede il collegamento con la casetta, Gaia è sdraiata sul divano con il ghiaccio sul ginocchio e una tisana al finocchio da sorseggiare, perché, a detta sua "mi sento un po' gonfia".

La conduttrice del talent le chiede di raggiungere lo studio e sebbene perplessa Gaia accetta: se segue un piccolo siparietto in cui la ballerina mostra la casetta alla padrona di casa e Maria commenta che c'è ancora molto disordine, nonostante gli allievi siano stati ripresi almeno due volti. In preda all'ansia la ballerina raggiunge lo studio, mentre si registra la puntata, e ascolta ciò che Raimondo Todaro ha da dirle:

"Allora Gaia, visto che non puoi ballare, volevo tirare le somme del tuo percorso fino a oggi. Nonostante a settembre tu non fossi pronta, ho voluto prenderti, avevi tante lacune, ma in sala prove tra un pianto e l'altro, sei cresciuta molto. Abbiamo lavorato tanto, ora davanti a me c'è una ballerina matura, diversa, più pronta, consapevole. Questo è un periodo un po' così, ma anche se sei ferma, non ho dubbi che splenderai sul quel palco al Serale"

A queste parole, lo studio esplode con una gigantesca standing ovation, mentre Gaia inizia a piangere e viene abbracciata da Maria De Filippi, che subito dopo le riconsegna la maglia:

"Pensavo di aver sognato la tua voce - dice Gaia rivolta a Maria - posso dire due parole? Non me l'aspettavo proprio, penso si veda, e niente voglio ringraziarti, Raimondo, perché grazie a te mi è cambiata la vita"

E maestro e allieva si abbracciano teneramente e poco dopo Gaia fa ritorno in casetta, mentre tutti i suoi compagni, soprattutto, Mida si alzano in piedi per applaudirla. Il collegamento non si è ancora interrotto e si vedono le telecamere che puntano verso i corridoi dello studio inquadrare Gaia e il suo improvvisato balletto della vittoria, tra le risate del pubblico! Con questo, Gaia è ufficialmente la seconda allieva, dopo Dustin, ad accedere al Serale!

Scopri le ultime news su Amici