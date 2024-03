Amici 23, ex volto della scuola: "Studiate poco e male, dopo quattro giorni dentro un talent vi sentite dei della danza"

Gossip TV

Il coreografo e ballerino Fabrizio Prolli lancia una velenosa frecciatina ai ballerini di Amici?

Sabato 23 marzo 2024 su Canale 5 è partita ufficialmente la nuova edizione del Serale di Amici. Subito dopo la messa in onda della puntata, il coreofrago e ballerino Fabrizio Prolli ha lanciato sui social una velenosa frecciatina ai ballerini che escono dalla scuola di Maria De Filippi.

La frecciata di Fabrizio Prolli

Fabrizio Prolli, che in passato ha fatto parte del cast di Amici come ballerino professionista, si è sbilanciato sui ballerini che escono dal popolare talent show di Maria De Filippi. Come riportato dal Vicolodellenews, il coreografo ed ex compagno di Veronica Peparini ha pubblicato una storia su Instagram che non è passata inosservata ai fan della trasmissione di Canale 5:

Comunque fate due lavoretti in croce, uscite dopo quattro giorni dentro un talent e camminate come se foste gli dei della danza. Studiate poco e male. Poi uno dice perché si guarda oltre oceano. La danza, almeno a Roma, sta andando proprio dove non piace a me. Tutta apparenza. Che peccato. Invece di andare dove non andresti mai, andate a fare la lezione aperitivo. Crescete solo nella comunicazione (cioè che aumentate i follower). Ballettisticamente sarete dimenticati. Anzi, io vi ho già dimenticati. Ciao.

Leggi anche La confessione di Malgioglio sul Serale di Amici 23

Uno sfogo che ha spiazzato un pò tutti i fan di Amici. In molti, infatti, hanno iniziato a domandarsi se si tratta di una frecciata agli allievi di questa edizione o in generale ai ballerini che sono stati formati nella scuola di Canale 5. Per chi non lo sapesse, Fabrizio collabora a Viva Rai2 con ben due allievi del talent show, ovvero Martina Miliddi e Tommaso Stanzani.

Scopri le ultime news su Amici.