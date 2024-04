Amici 23, ex volto del programma si sbilancia sulla giuria del Serale e poi confessa: "La vera pecca del talent show è..."

Gossip TV

Platinette, all'anagrafe Mauro Coluzzi, commenta la nuova edizione del Serale di Amici 23.

Manca sempre meno alla quinta puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda domani sabato 20 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Platinette ha rilasciato un'intervista sulle pagine di Di Più in cui ha colto l'occasione per commentare la giuria composta da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio.

La frecciatina di Platinette

Platinette ha fatto parte di Amici per diversi anni: come opinionista poi come membro della giuria del Serale e infine come giurato ad Amici Celebrities. Intervistato dal settimanale di Di Più, Mauro Coruzzi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di Più in cui ha detto la sua sulla nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

Come riportato da Biccy, Platinette, senza mezzi termini, non ha nascosto le sue perplessità sulla edizione di Amici e rivelato il suo pensiero sulla giuria del Serale composta dal noto paroliere Malgioglio, dal ballerino professionista Giuseppe Giofrè e dal cantautore Michele Bravi:

Ci sta anche che la giuria, riconfermata, riproponga stereotipi che paiono graditi ai più, con un danzatore, Giuseppe, più bello che mai ma con pochi “argomenti” di conversazione; e ci sta Michele Bravi, che presenta anche un brano nuovo, una nenia con Carla Bruni che sfida il sonno e la veglia; ci sta Cristiano Malgioglio, che senza occhiali, senza abiti particolari ma tirato a lucido sembra anche più giovane. Soprattutto ci sta che Maria De Filippi sia un’entità superiore alla quale conviene dare retta.

C’è un’unica pecca, a mio giudizio, ma mi rendo conto che sia necessaria per raggiungere questa alchimia - ha dichiarato Platinette - è l’assenza della diretta. Più pepe e anche più sale non guasterebbero, ma è meglio controllare tutto, prima di darlo in pasto ai commensali.

