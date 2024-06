Amici 23, ex allieva dell'ultima edizione rivela: "Sto facendo i conti con quello che c’è fuori"

Gossip TV

La giovane vincitrice della categoria ballo di Amici 23, Marisol Castellanos, rivela come è stato il ritorno alla realtà e come procede la storia d'amore con il cantante Petit.

Marisol Castellanos è stata una delle protagoniste indiscusse della 23esima edizione di Amici. Intervistata da Superguidatv, la giovane vincitrice della categoria ballo del talent show di Canale 5 ha raccontato com'è stato tornare alla realtà e parlato della relazione a distanza con il suo amato cantante Petit.

La verità di Marisol dopo Amici

Marisol Castellanos non ha vinto Amici 23, ma ha trionfato nella categoria ballo e si è portata a casa anche il Premio della Critica. A distanza di alcune settimane dalla finale, la ballerina ed ex allieva della maestra Alessandra Celentano ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv in cui ha raccontato come è stato tornare alla realtà dopo aver vissuto per otto mesi nella casetta del talent show di Maria De Filippi:

Me la sto vivendo molto bene. Sto facendo i conti con quello che c’è fuori e devo applicare tutto quello che ho imparato nella scuola. Tornare alla realtà è stato bello, è stato bello vedere la felicità dei miei cari per il percorso che avevo fatto ad “Amici”, è stato bello rivedere le mie amiche e la mia scuola di danza.

Nella scuola di Amici, Marisol ha trovato il vero amore. A proposito della romantica storia d'amore con il cantante Petit, che al momento è impegnatissimo con gli Instore in giro per l'Italia, la ballerina ha confessato:

E’ una persona squisita e mi aiutata a superare molte cose, a vederne il lato positivo. La sua presenza è fondamentale perché emana energie positive dalla mattina alla sera, trasmette calma e serenità. Nonostante la distanza penso sia fattibile riuscire a vedersi e coltivare la nostra relazione. Ora come ora stiamo cercando di trovare dei momenti liberi e poi ci supportiamo molto, magari se lui ha degli impegni io lo accompagno e viceversa.

Le indiscrezioni sul cast di Amici 24

La 23esima edizione di Amici è appena finita, ma la produzione è già al lavoro con i casting. Stando alle ultime indiscrezioni, però, uno dei professori potrebbe non tornare a settembre. Di chi si tratta? Se Lorella Cuccarini non sembra intenzionata a lasciare la cattedra, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono ormai un'istituzione del programma, non si può dire lo stesso per Raimondo Todaro, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Come riportato da Abruzzo Cityrumors, quello più a rischio sarebbe Emanuel Lo: "Si parla di un suo possibile addio. C’è chi pensa che Lo possa lasciar di nuovo spazio alla Peparini. Tutto ciò che sappiamo è che il protagonista di Amici presto tornerà alla RAI, azienda in cui ha lavorato per anni come coreografo dietro le quinte".

