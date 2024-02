Amici 23, Ermal Meta giudica l'inedito di Holden: "Sei poco riconoscibile, non mi hai trasmesso nulla" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di Amici 23 di oggi, Ermal Meta ha giudicato gli inediti dei cantanti, tra cui Holden, che è però stato stroncato dal cantante.

Oggi, durante il daytime di Amici 23, Holden, Nahaze e Kia hanno presentato i loro inediti, affinché Ermal Meta li giudicasse. Purtroppo, per il cantante di Rudy Zerbi il giudizio non è stato molto positivo.

Amici 23, Ermal Meta stronca Holden: "Poco riconoscibile, non mi ha trasmesso nulla di nuovo"

Durante il pomeridiano del talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, tre cantanti hanno presentato i loro inediti a Ermal Meta. Il primo a esibirsi è stato Holden con il suo Solo stanotte. La canzone è stata presentata per la prima volta nella puntata di domenica scorsa, diventando quasi nell'immediato una hit sul web.

Per questo pezzo, Holden ha ammesso di aver lavorato duramente, tanto che ha trascurato i suoi doveri in casetta, finendo per generare un nuovo pulizia-gate. Nonostante la sua ottima esibizione, tuttavia, Ermal Meta non è parso molto convinto del risultato finale:

"Questo è un bel pezzo, ma ho la sensazione che questo pezzo non mi trasmetta nulla di nuovo. Capisco la tua emotività, ma il suo di ciò che ho ascoltato è uguale a tantissime altre cose che ho ascoltato. Se questo pezzo fosse stato cantato da qualcun altro, invece che da Holden, non avrebbe fatto molta differenza. Il dovere di un artista è quello di perseguire una strada che sia sua, personale, piano piano ci arriverai, ma è importante avere una propria dimensione sonora"

Holden ha poi assistito alla classifica stilata dall'artista, in cui è arrivato terzo e con una votazione di 6+. Interpellato da Maria De Filippi, il cantante ha risposto con fare tranquillo, non nascondendo tuttavia la delusione per questo risultato.

